الدوري الأميركي للمحترفين: كليفلاند ضحية طموحات هاردن

سقط كليفلاند كافالييرز بطل الموسم الماضي ضحية التعب وطموحات نجم مضيفه هيوستن روكتس جيمس هاردن، ليخسر أمامه 112-117 الاحد في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في خامس هزيمة له في مبارياته السبع الأخيرة.

وتفوق هاردن كأفضل مسجل في المباراة مع 38 نقطة، متفوقا على نجمي حامل اللقب ليبرون جيمس (30 نقطة) وكايري ايرفينغ (28 نقطة) اللذين قال مدربهما تايرون لو انهما عانيا من التعب.

وإزاء تفوقه في هذه المباراة ومنافسته على لقب أفضل لاعب في الدوري، أبرز هاردن أيضا قدرة فريقه الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية، على المنافسة على البطولة هذا الموسم.

ولم تكن نقاط جيمس وايرفينغ كافية لزعزعة الأداء الجماعي لهيوستن الذي سجل له 6 لاعبين ما يزيد على 10 نقاط hjبرزهم "الملتحي" هاردن الذي حقق ثلاثيته المزدوجة "تريبل دبل" الـ 16 هذا الموسم.

وقال هاردن الذي اضاف الى نقاطه 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة، ان المباراة كانت "اختبارا كبيرا لنا، وأثبتنا اننا على قدر المسؤولية".

اما مدرب كليفلاند تايرون لو فحمل "التعب" المسؤولية.

وقال "نافسنا ولعبنا بقوة وقاتلنا حتى الرمق الأخير وأصبنا بالتعب (...) اعتقد ان ليبرون تعب وكايري تعب. ما تفوقنا به خلال الشوط الأول لم نتمكن من استغلاله في الشوط الثاني لان لاعبينا تعبوا".

وأنهى كليفلاند الشوط الاول متقدما بفارق تسع نقاط 67-85 بعدما حسم الربع الثاني بفارق كبير 41-25 (الاول 26-33)، لكن نجاح لاعبي هيوستن في الرميات الثلاثية (16 محاولة ناجحة من 45) وتحديدا في الربع الثالث (32-19) منح أصحاب الأرض الفوز.

ومني كليفلاند متصدر ترتيب المنطقة الشرقية بهزيمته الثانية والعشرين مقابل 43 فوزا، وباتت صدارته مهددة من قبل واشنطن ويزاردز الذي حقق خمسة انتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة (41 فوزا و24 هزيمة)، وبوسطن سلتيكس (42 فوزا مقابل 25 هزيمة).

والخسارة هي الخامسة لكليفلاند في آخر سبع مباريات، والعاشرة مقابل 7 انتصارات منذ مطلع كانون الثاني/يناير، وهي حصيلة سلبية لفريق يريد الدفاع عن لقبه.

وأقر جميس بأن اللاعبين لم يعرفوا "كيف نتشبث بفرصة الفوز في هذه المباراة لاننا اضعنا كرات عديدة"، مضيفا "نعرف منذ بداية الموسم ان شهر آذار/مارس سيكون معقدا جدا لان الروزنامة صعبة، لكن المهم ان نستعيد وتيرة اداءنا المعهود قبل البلاي اوف".

وتعهد هاردن بأن هيوستن الذي حقق فوزه السادس والأربعين في مقابل 21 خسارة "سيقاتل حتى نهاية الدوري المنتظم وفي كل مباراة".

واقترب هيوستن من وصيف الموسم الماضي وصاحب أفضل سجل في الدوري هذا الموسم غولدن ستايت ووريز (52 فوزا و14 خسارة)، والذي مني السبت بهزيمته الثالثة على التوالي في الدوري المنتظم للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وسان انتونيو سبيرز (51 انتصارا و14 هزيمة).

مأزق لشيكاغو ونيويورك

الى ذلك، يمر شيكاغو بولز ونيويورك نيكس في مأزق حقيقي، وباتت فرصهما لبلوغ الأدوار النهائية "بلاي أوف" ضئيلة قبل 15 مباراة من نهاية الموسم العادي.

فشيكاغو تلقى الأحد خسارته الخامسة والثلاثين في مقابل 31 فوزا، بهزيمته على أرض بوسطن سلتيكس 80-100، في حين تلقى نيويورك هزيمته الـ 41 مقابل 26 فوزا، وذلك أمام بروكلين نتس صاحب أسوأ سجل في الدوري هذا الموسم 112-120.

وشيكاغو هو عاشر المنطقة الشرقية يليه نيويورك (11)، علما ان أصحاب المراكز الثمانية الأولى فقط يتأهلون الى "البلاي أوف".

وعاش شيكاغو بولز أمسية كارثية انتهت بهزيمته الخامسة على التوالي، ولم يسجل لاعبوه أي نقطة في 12 تسديدة خلال الدقائق الست الأولى من الربع الاول، قبل نجاح محاولة من دواين وايد.

وكان وايد، الفائز ببطولة الدوري ثلاث مرات والمنتقل الى شيكاغو في بداية الموسم قادما من ميامي هيت، صورة عن زملائه حيث اكتفى بتسجيل 8 نقاط، وكانت نسبة نجاحه في التسجيل اقل من 37%، وهي نسبة غير مسبوقة في مسيرته.

ولم يسجل شيكاغو سوى 9 نقاط في الربع الاول و26 في الشوط الاول، وهي الأدنى لفريق في البطولة الحالية.

ولم تكن حال نيويورك نيكس أفضل وسقط بدوره على أرض بروكلين نتس، على رغم النقاط الـ27 التي سجلها نجمه كارميلو انطوني والذي بات سابع لاعب في تاريخ النادي يتجاوز عتبة 10 الاف نقطة.

والخسارة هي الثالثة على التوالي لنيويورك والخامسة في ست مباريات، بينما حقق بروكلين فوزه الاول على ارضه منذ 26 كانون الاول/ديسمبر.

الى ذلك، تلقى لوس انجليس ليكرز الخسارة التاسعة في آخر عشر مباريات والسادسة والاربعين منذ بداية الموسم (مقابل 20 انتصارا) عندما سقط على ارضه امام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 116-118.

وفي مباريات أخرى، فاز ايضا انديانا بيسرز على ميامي هيت 102-98، وبورتلاند ترايل بلايزرز على فينيكس صنز 110-101.