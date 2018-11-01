واصل غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب انتصاراته المتتالية عندما تغلب على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 131-121، فيما استعاد ديريك روز بريقه بتسجيله 50 نقطة في سلة يوتا جاز الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهو الفوز السادس تواليا لغولدن ستايت والثامن في 9 مباريات حتى الآن هذا الموسم.

وفرض النجم ستيفن كوري نفسه نجما للمباراة بتسجيله 37 نقطة بينها 7 ثلاثيات متخطيا للمرة السادسة هذا الموسم حاجز 30 نقطة، مع 9 تمريرات حاسمة.

وعلق كوري على سؤال بخصوص رمياته الناجحة في بداية الموسم العاشر له في الدوري "إنها، أنا، لا أعرف"، مضيفا "لقد قلت دائما أنني أريد مواصلة المحاولات لتحسين رمياتي وأن أكون أكثر فعالية".

وتابع "من الواضح إنها بداية جيدة، لكن هدفي هو الحفاظ على ذلك والالتزام بما أقوم به".

وأضاف كيفن دورانت 24 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة، فيما اكتفى كلاي تومسون بتسجيل 18 نقطة بعد يومين من تألقه اللافت بتحطيم الرقم القياسي في عدد الثلاثيات في مباراة واحدة (14) عندما سجل 52 نقطة في سلة شيكاغو بولز.

وعزز غولدن ستايت صدارته الدوري وواصل دنفر ناغتس انطلاقته الرائعة هذا الموسم ومطاردة حامل اللقب في المنطقة الغربية بفوزه الثمين على مضيفه شيكاغو بولز 108-107 بعد التمديد (الوقت الأصلي 98-98) محققا فوزه السادس في 7 مباريات حتى الآن.

ويدين دنفر ناغتس بفوزه الى الصربي نيكولا يوكيتش صاحب 22 نقطة مع 12 متابعة و9 تمريرات حاسمة، فيما لم تنفع أصحاب الأرض النقاط الـ 28 والـ 25 لزاش لافاين وويندل كارتر تواليا لتفادي الخسارة الثانية تواليا والسادسة هذا الموسم.

وأعاد "الملك" ليبرون جيمس فريقه الجديد لوس أنجليس ليكرز إلى سكة الانتصارات بقيادته إلى الفوز الصعب على ضيفه دالاس مافريكس 114-113 بتسجيله 29 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة و5 متابعات.

وهو الفوز الثالث لليكرز هذا الموسم والأول بعد خسارتين متتاليتين.

وكان ليكرز في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بفارق 17 نقطة لكن الضيوف نجحوا في تقليص الفارق بل أنهم أهدروا فرصة حسم النتيجة في صالحهم عندما كانت الكرة بحوزتهم في الثواني الأخيرة.

وتقدم ليكرز بفارق 13 نقطة قبل 3 دقائق ونصف من النهاية، وبدا من المستحيل عودة الضيوف الذين خسروا المباريات الأربع الأخيرة، في النتيجة لكن السلوفيني الواعد لوكا دونسيتش (19 عاما) سجل 6 نقاط مع تمريرتين حاسمتين ليدرك فريقه التعادل 113-113 قبل 7 ثوان من النهاية.

واعتقد مافريكس أنه فرض وقتا إضافيا بيد أن ويس ماتيوز ارتكب خطأ ساذجا ضد جيمس الذي حصل على رميتين حرتين، أهدر الأولى وسجل الثانية مسجلا نقطة الفوز.

وحسم ليكرز النتيجة بفضل رمية حرة ناجحة لجيمس قبل ثانيتين من النهاية.

وعلق جيمس مازحا "إنه الهالوين، وكان يجب علينا تخويف جمهورنا، على ما أظن".

روز يستعيد بريقه

واستعاد ديريك روز أيام تألقه عندما اختير عام 2011 أفضل لاعب في الدوري، عندما قاد فريقه مينيسوتا تمبروولفز إلى الفوز على ضيفه يوتا جاز 128-125 بتسجيله 50 نقطة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، مع 6 تمريرات حاسمة و5 متابعات.

وقال روز (30 عاما) وهو يحبس دموعه "كانت أمسية رائعة" فيما صفقت له جماهير النادي هاتفة "افضل لاعب في الدوري".

وهي المرة الأولى التي يلعب فيها روز أساسيا هذا الموسم.

وعاد روز من بعيد وقدم أداء رائعا لم يسبق أن ظهر به منذ عام 2011 عندما كان أصغر من نال جائزة أفضل لاعب في الموسم في سن 22 عاما و6 أشهر مع فريقه شيكاغو بولز. لكن مسيرته شهدت بعدها الكثير من الإصابات والعمليات الجراحية وخيبات الأمل وتغيير الفرق، حيث دافع عن ألوان نيويورك نيكس وكليفلاند كافالييرز قبل ان يحط الرحال في مينيسوتا الموسم قبل الماضي.

وأضاف "لقد عملت بشكل رائع وبجهد كبير كي أصل إلى هذا المستوى. تحقيق الفوز كان هدفي الوحيد (...) قبل المباراة، نصحني زملائي بأن ألعب فقط مثلما أعرف".

وحسَن روز رقمه القياسي الشخصي بثماني نقاط بعدما كان سجل 42 نقطة في شباط فبراير وآذار/مارس 2011.

واحتاج بروكلين نتس إلى التمديد للتغلب على ضيفه ديترويت بيستونز 120-119 (الوقت الأصلي 110-110).

وقاد الواعد دومانتاس سابونيس (22 عاما)، نجل الأسطورة الليتواني أرفيداس سابونيس، فريقه انديانا بيسرز الى الفوز على ضيفه نيويورك نيكس 107-101 بتسجيله 30 نقطة.

ولعب دومانتاس بديلا ولمدة 22 دقيقة فقط، وحقق 9 متابعات.

وخسر فينيكس صنز أمام ضيفه سان انتونيو سبيرز 90-120.

