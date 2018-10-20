في المباراة الأولى التي أقيمت الجمعة على ملعب فيفنت سمارت هوم أرينا في سولت لايك سيتي أمام 18300 متفرج، فاز حامل اللقب ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة غولدن ستايت 124-123، بفضل محاولة قبل 0,3 ثانية من النهاية للبديل السويدي جوناس جيريبكو.

وحقق ووريرز فوزه الثاني هذا الموسم في مباراتين، بفضل 38 نقطة لكيفن دورانت و31 لستيفن كوري، إضافة الى 10 نقاط لجيريبكو المنضم لصفوفه هذا الصيف بانتقال حر بعدما أمضى الموسم الماضي مع يوتا.

وقال اللاعب السويدي البالغ من العمر 31 عاما "زملائي كانوا يعرفون أنها مباراة كبيرة بالنسبة إلي لأنني أعود الى هذا الملعب. أردت الفوز، وقلت لهم أنني أريد فعلا الفوز بهذه المباراة".

وأمسك يوتا بالنصف الأول من المباراة، فتقدم في الربع الأول 34-32، وقدم ربعا ثانيا قويا تفوق فيه 47-37. وهي المرة الأولى منذ 2008 يتلقى غولدن ستايت 81 نقطة في الشوط الأول.

الا أن غولدن ستايت عاد تدريجا في الربع الثالث الذي شهد أيضا تأخره بفارق 16 نقطة، الا أنه أنهاه لصالحه 28-22، وضمن الفوز بعد إنهائه الربع الأخير بنتيجة 27-20. وأتت سلة الفوز بعدما تابع جيريبكو محاولة غير ناجحة لدورانت، ولمس الكرة بعد ارتدادها من حلقة السلة.

وعلق جيريبكو على محاولته بالقول "كنت أعرف أن +ك.د.+ (دورانت) سيسدد، لذا حاولت أن أكون أقرب ما يكون الى السلة".

واعتبر دورانت أن جيريبكو "تواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب (...) كان من المناسب جدا أن يعود الى هنا ويحقق اللمسة التي منحتنا الفوز بالمباراة. كنا متحمسين جدا له".

وكان الأسترالي جو إينغيلز أفضل مسجل لجاز مع 27 نقطة، وأضاف زميله دونافان ميتشل 19 نقطة، الا أنها لم تكن كافية لتمكين يوتا من أن يخطو خطوة أولى في محاولة تكرار ما حققه الموسم الماضي، عندما أصبح الفريق الوحيد الذي يتغلب على غولدن ستايت ثلاث مرات.

وكان غولدن ستايت قد أحرز لقب الموسم الماضي على حساب كليفلاند كافالييرز الذي فشل الجمعة في تحقيق فوزه الأول بعد انتقال نجمه ليبرون جيمس الى صفوف لوس انجليس ليكرز.

وتلقى كليفلاند خسارته الثانية في مباراتين هذا الموسم، وذلك على يد مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 123-131. وكان جيمي باتلر الأفضل لمينيسوتا مع 33 نقطة، وكيفن لوف الأفضل لكليفلاند مع 25 نقطة.

فوز ثانٍ لميلووكي

وفي أبرز المباريات التي أقيمت الجمعة، حقق تورونتو رابتورز فوزا مريحا على بوسطن سلتيكس بنتيجة 113-101، في مباراة كان الأبرز فيها لاعب تورونتو كاوهي لينارد مع 31 نقطة (منها 15 في الربع الثالث) وعشر متابعات، في حين كان كايري إيرفينغ الأفضل في صفوف بوسطن مع 21 نقطة.

وحقق ميلووكي باكس فوزه الثاني على ضيفه أنديانا بايسرز 118-101، في مباراة سدد فيها لاعبوه 47 مرة من خارج القوس ونجحوا في 17.

وكان أفضل مسجل للفائز اليوناني يانيس انتيتوكونمبو مع 26 نقطة و15 متابعة علما انه أخفق في تسديداته السبع من خارج القوس. وأضاف كريس ميدلتون 23 نقطة.

وقال انتيتوكونمبو ان المدرب مايك بودنهولزر الذي يخوض موسمه الأول مدربا مع الفريق "طلب منا تسديد الكرات بكثافة. وصحيح اني أخفقت في محاولاتي السبع لكنني سأواصل القيام بذلك".

وكان فيكتور أولاديبو أفضل مسجل للضيوف برصيد 25 نقطة.

كما سجل فوز نيو أورليانز بيليكانز على ساكرامنتو كينغز 149 - 129، وممفيس غريزليز على أتلانتا هوكس 131 - 117، ولوس أنجليس كليبيرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 108 - 92، وبروكلين نتس على نيويورك نيكس 107 - 105، وتشارلوت هورنتس على أورلاندو ماجيك 120-88.