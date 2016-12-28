الدوري الأميركي لكرة السلة - أوكلاهوما يفوز بفضل المتألق وستبروك

وسجل وستبروك، المرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري العادي هذا الموسم، 27 نقطة، واضاف 17 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

وهي الثلاثية المزدوجة الخامسة عشرة له هذا الموسم والـ 52 في مسيرته، وحققها قبل 6.40 دقائق من نهاية الربع الثالث، لتكون المرة الرابعة التي يحقق ذلك في ثلاثة أرباع فقط من المباراة.

وأضاف أينس كانتر 19 نقطة مع 8 متابعات وستيفن أدامس 15 نقطة مع 8 متابعات أيضاً لأوكلاهوما، في حين سجل جوش ريتشاردسون 22 نقطة وجيمس جونسون 16 نقطة لميامي.

ولا يزال أوكلاهوما خامساً في ترتيب المنطقة الشرقية بعدما حقق فوزه العشرين في 32 مباراة. في المقابل، تواصلت معاناة ميامي مع خسارته الثانية والعشرين، وترتيبه 13 في المنطقة الغربية.

وقاد جيمس هاردين فريقه هيوستن روكتس إلى الفوز على دالاس مافريكس 123-107 بتسجيله 34 نقطة مع 5 متابعات و11 تمريرة.

وسجل راين أندرسون 22 نقطة أيضاً لهيوستن، وهاريس بارنز وويسلي ماتيوز 21 و19 نقطة توالياً لدالاس.

وواصل هيوستن ثالث المنطقة الشرقية ضغطه على المتصدرين غولدن ستايت ووريرز وسان أنطونيو سبيرز، رافعا رصيده الى 24 فوزا في 33 مباراة، ملحقاً بدالاس خسارته الثالثة والعشرين.

وفاز يوتا جاز على لوس أنجليس ليكرز 102-100. سجل للأول غوردون هايارد (31 نقطة مع 9 متابعات)، وللثاني جوليوس راندل (25 نقطة مع 12 متابعة ولو وليامس (22 نقطة).

كما فاز بوسطن سلتيكس على ممفيس غريزليز 113-103. برز من الأول إفيري برادلي (23 نقطة مع 7 متابعات) وإيزاياه توماس (21 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة)، وللثاني مارك غاسول (26 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة) وطوني آلن (17 نقطة مع 8 متابعات).