أندريه إنغرام ..حكاية جميلة تبدأ في سن الـ 32 عاماً

خاض معظم مسيرته في دوري الرديف وكان سينهيها هناك، حتى تدخل لوس أنجليس ليكرز ووقع معه عقداً الاثنين الماضي لخوض آخر مباراتين في الموسم العادي للدوري الأميركي لكرة السلة، إنه أندريه انغرام حديث الكل في أميركا بعد أن بدأ مسيرته الاحترافية في رياضة العمالقة في سن الـ 32 عاماً.

خلال مواجهة هيوستن روكتس التي خسرها ليكرز 105 - 99، ظهر أندريه انغرام للمرة الأولى في دوري السلة الأميركي (NBA)، لكن اطلالته لم تكن توحي بأنه أمضى جل حياته في دوري الرديف، فقد كان نجم السهرة وخطف الأضواء من نجمي روكتس كريس بول وجيمس هاردن.

انغرام الذي تناثر الشعر الأبيض في مساحة كبيرة من رأسه، بدا وكأنه شاب يافع مندفع نحو عيش الحلم بكل تفاصيله، لقد استحوذ على كل شيء في المباراة وارتقى إلى صفوة الـ NBA خلال 29 دقيقة فقط لعبها.

لم يكن حضوره باهتاً رياضياً ولم يقتصر ابهاره على بدايته في سن الـ 32 عاماً، بل قال بأسلوبه للجميع إنني كنت أستحق هذه المكانة منذ زمن طويل، إذ سجل أرقاماً رائعة منهياً المباراة بـ 19 نقطة و3 متابعات وتمريرة حاسمة وسرقة وحيدة للكرة و3 اعتراضات.

ولاقت مشاركة انغرام التاريخية ردود افعال واسعة لدى عشاق كرة السلة وانهال الجميع بعبارات المديح على "المبتدئ" صاحب الـ 32 عاماً.