NBA: وستبروك يكتب اسمه بأحرف من ذهب

وكان روبرتسون حقق 41 "تريبل دبل" في موسم 1961-1962 مع فريق سينسيناتي رويالز، إلا أن وستبروك (28 عاماً) المرشح بقوة لجائزة أفضل لاعب في دوري هذا الموسم، حطم الرقم الأحد في المباراة التي فاز بها فريقه على دنفر ناغتس 106-105.

وحقق وستبروك إنجازه التاريخي قبل نهاية المباراة بأربع دقائق و17 ثانية، عندما حقق تمريرته الحاسمة العاشرة. والـ "تريبل دبل" هي عبارة عن تحقيق اللاعبين 10 أو أكثر في ثلاث من خمس فئات احصائية فردية (نقاط، متابعات، تمريرات حاسمة، سرقة الكرة أو صدها).

وأنهى وستبروك المباراة مع 50 نقطة و16 متابعة و10 تمريرات.

وقال اللاعب "انا ممتن لأنني أزاول اللعبة التي أحبها كل ليلة (...) إنها نعمة لا تصدق"، مشيراً إلى أنه سيهدي كرة المباراة إلى والديه.

أضاف "إنه أمر تحلم به عندما تكون ولداً صغيراً. أمر لا يصدق".

وكان وستبروك قاب قوسين أو أدنى من تحطيم الرقم القياسي في آخر مباراتين حيث كان في حاجة إلى متابعة إضافية في المباراة الأولى، وتمريرتين حاسمتين في الثانية، قبل أن تكون الثالثة ثابتة.

ولعب وستبروك دور المنقذ لفريقه الذي كان متخلفاً بفارق 10 نقاط قبل أن يسجل بمفرده 13 نقطة توالياً بينها سلة الفوز في الثانية الأخيرة من المباراة ليتوج بها جهوده ورقمه القياسي.