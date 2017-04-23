NBA: غولدن ستايت على مشارف العبور

وفي المنطقة نفسها، فاز ممفيس غريزليز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 110-108 بعد التمديد، ليقلب تخلفه 0-2 في السلسلة، إلى تعادل 2-2.

وفي المنطقة الشرقية، عادل تورونتو رابتورز مضيفه ميلووكي باكز 2-2، بينما تقدم أتلانتا هوكس ضيفه واشنطن ويزاردز 2-1.

في قاعة مودا سنتر ببورتلاند، تخلف غولدن ستايت أمام مضيفه في الشوط الأول بفارق 13 نقطة (54-67)، إلا أنه فرض إيقاعه بدءاً من الربع الثالث الذي تفوق فيه بفارق 12 نقطة (33-21)، قبل أن يحسم الربع الرابع والمباراة لصالحه بفارق ست نقاط.

ولم يشرك مدرب غولدن ستايت ستيف كير اللاعب كيفن دورانت إذ شاء إراحته ليتعافى من الاصابة. وكان أفضل مسجل للفائز ستيفن كوري مع 34 نقطة أضاف إليها ثماني تمريرات حاسمة، وكلاي طومسون 24 نقطة.

أما لدى الخاسر، فكان سي جاي مالكوم الأفضل مع 32 نقطة وست متابعات، وداميان ليلارد 31 نقطة وسبع متابعات.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين مساء الاثنين بضيافة بورتلاند.

وفي ممفيس، فاز ممفيس غريزليز على ضيفه سان انتونيو سبرز 110-108 بعد التمديد (الوقت الأصلي 96-96).

وسجل سلة الفوز الإسباني مارك غاسول قبل النهاية بـ0:7 ثانية.

وأتى فوز ممفيس على رغم خسارته الكرة 23 مرة في المباراة ما أتاح للضيوف تسجيل 31 نقطة من الهجمات المرتدة.

وكان افضل مسجل لممفيس مايك كونلي مع 35 نقطة بينها نقطتان قبل النهاية بأربع ثوانٍ فرض بها اللجوء الى وقت اضافي، كما حقق تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة.

وأضاف غاسول 16 نقطة الى 12 متابعة، والاحتياطي جيف غرين 14 نقطة، وفينس كارتر 13 نقطة بينها ثلاث رميات ثلاثية ليصبح اللاعب الاول عن عمر 40 سنة يحقق ذلك في الادوار الاقصائية.

وكان أفضل مسجل لسان انتونيو كاوهي لينارد 43 نقطة (رقم قياسي شخصي في البلاي أوف) إلى ثماني متابعات، وصانع الألعاب الفرنسي طوني باركر 22 نقطة (معوضاً اخفاقه في التسجيل في المباراة الثالثة)، ولاماركوس ألدريدج 13 نقطة.

تورونتو يعادل



وفي المنطقة الشرقية، حسم تورنتو رابتورز مباراته ومضيفه ميلووكي باكس في الربعين الأخيرين بعد تعادل الفريقين في الشوط الاول (43-43). إلا أن الضيف تقدم في الربع الثالث بفارق ست نقاط (23-17)، قبل أن يوسع الفارق في الأخير ويحسم المباراة 87-76.

وكان أفضل مسجل للفائز ديمار دي روزان مع 33 نقطة وتسع متابعات، وكايل لوري 18 نقطة، وكل من نورمان باول والاحتياطي الليتواني يوناس فالانسيوناس 12 نقطة.

ولدى الخاسر، كان الأفضل طوني سنيل مع 19 نقطة بينها خمس رميات ثلاثية، وكل من اليوناني جياني انتيتوكونومبو والاحتياطي غريغ مونرو 14 نقطة الى تسع متابعات لكل منهما.

ونجح تورونتو في دفع منافسه الى خسارة الكرة 21 مرة وتقام المباراة الخامسة في قاعة "آير كندا سنتر" الاثنين.

وفي أتلانتا، تغلب أتلانتا هوكس على ضيفه واشنطن ويزاردز 116 - 98، ليتقدم في السلسلة 2-1.

وكان أفضل مسجل لأتلانتا بول ميلساب 29 نقطة مع 14 متابعة، ودنيس شرودر 27 نقطة الى تسع تمريرات حاسمة، وللخاسر جون وول مع 29 نقطة وسبع تمريرات حاسمة، والاحتياطي براندون جينينغز 16 نقطة وبرادلي بيل 12 نقطة.

وتقام المباراة الرابعة الاثنين على ملعب تورونتو