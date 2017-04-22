NBA: عودة دورانت لازالت غير مؤكدة

وقال مدرب غولدن ستايت ووريرز بطل الموسم قبل الماضي ستيف كير للصحافيين: "لو كان الأمر يتعلق بالمباراة السابعة الاخيرة، فبإمكان دورانت المشاركة"، مضيفا "نحن لا نتحدث عن اصابة يمكن ان تنهي مسيرته. نتحدث فقط عن شيء، إذا ازداد سوءاً، يمكن أن يبعده عن الملاعب لبضعة أسابيع، وبالتالي فإن الأمر لا يستحق ذلك".

وأعلنت العديد من وسائل الاعلام أن دورانت (28 عاماً) يمكن أن يخلد إلى الراحة طيلة الدور الأول من البلاي أوف.

ويتقدم غولدن ستايت ووريرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 2-صفر، وسيحل ضيفاً عليه مساء اليوم السبت وبعد غد الاثنين حيث يأمل تكرار سيناريو الموسم الماضي حين حسم المواجهة التي جمعت الفريقين في الدور الثاني 4-1.

وكان النجم السابق لاوكلاهوما سيتي ثاندر الذي تعرض للإصابة في المباراة الأولى أمام بورتلاند ترايل بلايزرز (121-109)، غاب عن 19 مباراة في الدوري المنتظم بسبب إصابة في الركبة.

وسافر دورانت مع فريقه إلى بورتلاند ومدد حصته التدريبية عقب الحصة الجماعية مع رفاقه.

وقال دورانت الذي اختير أفضل لاعب في الدوري موسم 2014: "اشعر بارتياح خلال تحركاتي الجانبية. المشاكل تكمن في انطلاقاتي السريعة المتقطعة على الرغم من أن الأمور تسير على نحو أفضل".

وأضاف: "لعبت الربع الأخير بأكمله ولكنني شعرت أنني لو خرجت وانتظرت المباراة المقبلة، ستكون الأمور جيدة"، مبرزاً أن "الجهاز الفني يعرف ما يفعله ولا يريد المخاطرة. أتفهم ذلك إذا نظرنا إلى الوضع برمته. وبعد ذلك، شخصياً، أريد اللعب وأن أكون مع الفريق بقدر الإمكان. ولكنني أعرف أن الصحة هي الأهم".