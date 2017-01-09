NBA: جيمس ينقذ كليفلاند كافالييرز من الحرج

وبدا كليفلاند الذي يتصدر ترتيب المنطقة الشرقية وصاحب ثالث أفضل سجل في الدوري بالمجمل خلف وصيفه غولدن ستايت ووريز وسان أنتونيو سبيرز، في طريقه لتحقيق فوز سهل على مضيفه بعد وصل الفارق بينه وبين الأخير إلى 20 نقطة في أوائل الربع الثالث.

إلا أن فينيكس انتفض بعدها وقلص الفارق حتى وصل إلى إدراك التعادل مرتين في الثواني الأخيرة من الربع الثالث، بعدما سجل 25 نقطة مقابل 7 فقط لفريق المدرب تايرون لو الذي دخل الربع الأخير متقدماً 93-90 بفضل ثلاثية من كايري ايرفينغ في الثانية الاخيرة.

وبقي فينيكس قريباً من حامل اللقب في الربع الأخير، ولم يتعدَّ الفارق بينهما النقطة اليتيمة خلال دقائقه الأولى، كان آخرها 97-98.

إلا أن ايرفينغ رد مجدداً ووسع الفارق إلى سبع نقاط (104-98).

وتسلم جيمس المبادرة بعد ذلك ليسجل رميتين ثلاثيتين تواليا في آخر 2,46 دقيقتين، ليجعل النتيجة 115-109 لصالح فريقه، وأضاف نقطتين من تحت السلة في آخر 44 ثانية لتصبح النتيجة 120-114، ممهداً الطريق أمام فريقه لتحقيق فوزه العاشر خارج ملعبه من أصل 15 مباراة، والثامن والعشرين بالمجمل من أصل 36 مباراة.

وانهى جيمس اللقاء برصيد 28 نقطة بينها 12 في الربع الأخير، مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وأضاف ايرفينغ 27 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة وكيفن لوف 25 نقطة مع 10 متابعات.

وفي المقابل، كان إيريك بليدسو (31 نقطة و8 متابعات) وديفين بوكر (28 نقطة) الأفضل في صفوف فينيكس، من دون أن يجنباه هزيمته السادسة والعشرين في 38 مباراة، بينها 10 من 17 على أرضه.

إلى ذلك، واصل هيوستن روكتس أداءه الاستثنائي هذا الموسم، بتحقيقه فوزه الثامن على التوالي والثلاثين في 39 مباراة، على حساب مضيفه تورونتو رابتورز 129-122 بفضل نجمه جيمس هاردن الذي حقق الـ"تريبل دابل" العاشر له هذا الموسم، مع 40 نقطة وعشر متابعات و11 تمريرة حاسمة.



وتغلب غولدن ستايت ووريرز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 117-106، معوضاً بذلك هزيمته الجمعة على أرضه أمام ممفيس غريزليز 119-128 بعد التمديد في مباراة كان متقدماً فيها بفارق 24 نقطة.

ويدين غولدن ستايت الذي لم يخسر مرتين توالياً في 124 مباراة متتالية في الموسم المنتظم، بفوزه الثاني والثلاثين من أصل 38 مباراة إلى الثلاثي ستيفن كوري (30 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة) وكيفن دورانت (28 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة) وكلاي طومسون (18 نقطة مع 6 متابعات).

وعلى ملعب "ستايبلس سنتر"، حقق لوس أنجليس كليبرز فوزه الرابع توالياً منذ بداية 2017 (أنهى 2016 بست هزائم متتالية)، والسادس والعشرين هذا الموسم، على حساب ضيفه ميامي هيت 98-86.

وتألق في صفوف كليبرز جاي جاي ريديك (25 نقطة) وكريس بول (19 نقطة مع 18 تمريرة حاسمة).

كما فاز لوس أنجليس ليكرز على اورلاندو ماجيك 111-95 بفضل جهود الثلاثي الشاب جوليوس راندل (19 نقطة مع 9 متابعات) ودانجيلو راسل (17 نقطة مع 8 متابعات) وبراندن اينغرام (17 نقطة).

وفاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على بروكلين نتس 105-95، وواشنطن ويزاردز على مليووكي باكس 107-101، وممفيس غريزليز على يوتا جاز 88-79، وديترويت بيستونز على بورتلاند ترايل بلايزرز 125-124 بعد التمديد مرتين بفضل سلة من كنتافيوس كالدويل-بوب في آخر 9,4 ثانية من الشوط الاضافي الثاني.

وأنهى كالدويل-بوب اللقاء وفي رصيده 26 نقطة، فيما كان ريجي جاكسون مع 31 نقطة أفضل مسجل لديترويت الذي حقق فوزه الثاني توالياً للمرة الأولى منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر.