NBA - بول بيرس يودع جماهير بوسطن بخسارة

وفشل بيرس وفريقه كليبرز في تعكير فرحة جماهير بوسطن بإحراز المدينة لقب دوري كرة القدم الأميركية بعد فوز نيو إنغلند باتريوتس على أتلانتا فالكونز 34-28 بعد التمديد الأحد في مباراة الـ"سوبر بول" التي تجمع بين بطلي اتحاد كرة القدم الأميركية "أي أف سي" والاتحاد الوطني لكرة القدم "أن أف سي".

وكانت فرحة جمهور بوسطن مزدوجة لأن سلتيكس حقق فوزه السابع توالياً والـ33 هذا الموسم من أصل 51 مباراة، بفضل إيزياه توماس الذي سجل 28 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة في مواجهة بيرس الذي يعتبر من أساطير الفريق الأخضر بعد أن دافع عن ألوانه طيلة 15 موسماً من 1998 حتى 2013 وتوج معه عام 2008 بلقبه الأول في الدوري منذ 1986 والـ17 في تاريخ هذا النادي العريق.

ويخوض بيرس (39 عاماً) موسمه الأخير في الدوري وهو يدافع عن قميص كليبرز الذي انتقل إليه عام 2015 قادماً من واشنطن ويزاردز، وبما أن مباراة الأحد كانت الأخيرة لفريقه الحالي على ملعب "تي دي غاردن"، فكانت مناسبة لكي يودع هذا اللاعب الملعب الذي اعتبره "منزله" طيلة 15 عاماً.

وودع بيرس "تي دي غاردن" بسلة ثلاثية في آخر 19 ثانية، وجاءت بمبادرة من توماس الذي اعترف بعد اللقاء أنه أفسح المجال أمام اللاعب المخضرم لكي يسدد، قائلاً "أردته أن يسدد وأن ينجح في محاولته. تلك كانت الطريقة المثلى لكي يقول وداعاً. وترجمها بالطريقة الصحيحة".

وكانت الثلاثية السلة الوحيدة لبيرس في اللقاء لأن مشاركته ضد فريقه السابق اقتصرت على الدقائق الخمس الأولى قبل أن يدخل مجدداً في الثواني الأخيرة بمطالبة من جمهور بوسطن.

وعلق بيرس الذي خاض مباراته الأولى مع كليبرز منذ ليلة رأس السنة، على الثلاثية التي سجلها قائلاً "أنا سعيد لأني نجحت في المحاولة. بإمكاني على أقله أن أقول الآن بأني سجلت سلة أخيرة".

وسجل أربعة من لاعبي بوسطن 13 نقطة هم آل هورفورد (ساهم أيضاً بـ15 متابعة و6 تمريرات حاسمة) وأمير جونسون وماركوس سمارت وكيلي أولينيك.

ومن جهة كليبرز الذي واصل عروضه المتأرجحة في الآونة الأخيرة بعد تلقيه هزيمته السادسة في آخر 8 مباريات والـ20 هذا الموسم في 51 مباراة، فكان بلايك غريفين (23 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة) وجمال كراوفورد (23 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة) ورايموند فيلتون (16 نقطة مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة) الأفضل.

وواصل راسل وستبروك تألقه بقيادته أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 105-99، بعدما سجل 19 من نقاطه الـ42 في الربع الأخير.

كما ساهم وستبروك الذي يسجل 40 نقطة أو أكثر للمرة الثامنة هذا الموسم، بـ8 تمريرات حاسمة و4 متابعات وأضاف فيكتور أولاديبو 24 نقطة مع 13 متابعة ليلعب أيضاً دوراً في الفوز الـ30 لفريقه هذا الموسم من أصل 52 مباراة.

أما من ناحية بورتلاند الذي تلقى هزيمته الثالثة في آخر 4 مباريات والـ30 هذا الموسم، فكان داميان ليلارد الأفضل بتسجيله 29 نقطة مع 7 متابعات وأضاف سي دجاي ماكولوم 19 نقطة مع 8 متابعات.

وفي نيويورك، تحامل كايل لاوري على مرضه ثم اصابته خلال المباراة في ساعده الأيمن حيث احتاج إلى أربع غرزات، وقاد فريقه تورونتو رابتورز لفوزه الثالث فقط في مبارياته الـ11 الأخيرة وجاء على حساب مضيفه بروكلين نتس 103-95.

وحقق لاوري تاسع "تريبل دابل" في مسيرته بعدما سجل 15 نقطة مع 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة، فيما ساهم الليتواني يوناس فالاسيوناس بـ22 نقطة مع 5 متابعات وتيرينس روس بـ17 نقطة.