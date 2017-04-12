NBA: أتلانتا يذل تشارلوت ويضرب موعداً مع واشنطن

ويدين أتلانتا هوكس بفوزه الرابع على التوالي إلى نجمه دوايت هاوارد صاحب ثنائية مزدوجة "دبل دبل" بتسجيله 19 نقطة مع 12 متابعة.

ودفع مدرب أتلانتا مايك بادنهولزر بلاعبيه البدلاء في الربع الأخير بعدما ضمن حسم النتيجة في صالحه حيث كان يتقدم بفارق 23 نقطة في نهاية الربع الثالث (84-61).

وضرب أتلانتا بقوة في الربع الأول وحسمه 38-26، وبلغت نسبة نجاح لاعبيه في التسجيل 72 بالمئة.

ولن تكون مهمة أتلانتا سهلة في الدور الأول من البلاي أوف الذي ينطلق في نهاية الأسبوع الحالي كونه خسر المباريات الثلاث الأخيرة أمام ممثل العاصمة آخرها في 23 اذار/مارس الحالي 100-104.

والتقى الفريقان 4 مرات هذا الموسم، وحسم أتلانتا المواجهة الأولى في افتتاح الموسم في 28 تشرين الأول/اكتوبر الماضي عندما ضرب الفريق بقوة وحقق 3 انتصارات متتالية في أفضل حالاته قبل أن ينتكس وتتراجع نتائجه.

وكانت باقي مباريات الثلاثاء هامشية وجمعت بين فرق فشلت في حجز بطاقتها إلى البلاي اوف باستثناء أوكلاهوما سيتي ثاندر سادس المنطقة الغربية الذي تغلب على مينيسوتا تمبروولفز 100-98 في غياب نجمه راسل وستبروك.

وأراح مدرب أوكلاهوما سيتي ثاندر بيلي دونوفان النجم وستبروك للمرة الأولى هذا الموسم، كما سيغيب عن المباراة الأخيرة غداً ضد دنفر ناغتس.

وكان وستبروك قبل مباراة الأمس أحد 6 لاعبين في الدوري خاضوا جميع المباريات هذا الموسم.

وفاز لوس أنجليس ليكرز على نيو اورليانز بيليكنز 108-96، وساكرامنتو كينغز على فينيكس صنز 129-104، ودنفر ناغتس على دالاس مافريكس 109-91.

ويحسم غداً الصراع على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين الى "البلاي أوف" عن المنطقة الشرقية حيث انحصر بين ثلاثة فرق هي انديانا بيسرز (السابع حالياً مع 41 فوزاً مقابل 40 خسارة)، وشيكاغو بولز (الثامن بـ40 فوزاً مقابل 41 خسارة)، وميامي هيت (التاسع بـ40 فوزاً مقابل 41 خسارة).

ويلعب انديانا بيسرز مع ضيفه اتلانتا هوكس، وشيكاغو بولز مع ضيفه بروكلين نتس، وميامي هيت مع ضيفه واشنطن ويزاردز.