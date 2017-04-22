NBA: آمال بوسطن وأوكلاهوما حية في البلاي أوف

وهو الفوز الأول لكل من بوسطن سلتيكس وأوكلاهوما سيتي ثاندر بعد خسارتين متتاليتين فقلصا الفارق إلى 1-2 وضمنا على الأقل خوض المباراة الخامسة في الدور الأول كون الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز في 4 مباريات يتأهل إلى الدور الثاني.

في المباراة الأولى، حقق بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية في الموسم المنتظم، الأهم بفوزه على شيكاغو بولز بعدما خسر أفضلية الأرض والجمهور في المباراتين الأولين.

واستغل بوسطن سلتيكس، جيداً غياب صانع ألعاب شيكاغو بولز راجون روندو بسبب الاصابة بكسر في إبهام يده اليمنى، بالإضافة إلى غياب الفعالية الهجومية لأصحاب الأرض وخصوصاً جيمي باتلر الذي اكتفى بتسجيل 14 نقطة فقط.

وضرب بوسطن سلتيكس بقوة في الربع الأول وكسبه بفارق 18 نقطة (33-15)، قلصها شيكاغو بولز إلى 3 نقاط في نهاية الشوط الأول (41-44) بعدما كسب الربع الثاني 26-11.

وعاد بوسطن سلتيكس إلى التقدم في الربع الثالث وحسمه بفارق 10 نقاط (32-22)، قبل أن يكسب الربع الأخير 28-24 منهياً المباراة بفارق 17 نقطة.

وبرز ال هارفورد في صفوف بوسطن سلتيكس الذي سيسعى إلى فوزه الثاني على التوالي غداً الأحد لإدراك التعادل 2-2، بتسجيله 18 نقطة مع 8 متابعات، واضاف ايسياه توماس 16 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة، وجاي كراودر 16 نقطة مع 6 متابعات.

في المقابل، كان دواين وايد أفضل المسجلين في صفوف شيكاغو بولز برصيد 18 نقطة مع 3 تمريرات حاسمة.

وفي الثانية، كانت الثالثة ثابتة لنجم أوكلاهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك فقاد فريقه إلى فوز قاتل 115-113.

وسجل وستبروك ثلاثية مزدوجة "تريبل دبل" جديدة بتسجيله 32 نقطة مع 13 متابعة و11 تمريرة حاسمة، وبات اول لاعب يحقق ثلاثيتين مزدوجتين متتاليتين في سلسلة واحدة منذ جايسون كيد في الدور النهائي للمنطقة الشرقية منذ عام 2002.

وكان وستبروك تألق في المباراتين الأوليين لكن دون ان يجنب فريقه الخسارة فيهما.

ورد المنافس الرئيسي لوستبروك على لقب أفضل لاعب في الدوري جيمس هاردن بتسجيله 44 نقطة مع 6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، بيد أنها لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة.

وفي مباراة ثالثة، حقق لوس أنجليس كليبرز فوزه الثاني على التوالي على يوتا جاز عندما تغلب عليه في عقر داره 111-106 معوضاً خسارته المباراة الأولى على أرضه وتقدم 2-1.

لكن لوس أنجليس كليبرز خسر جهود جناحه بلايك غريفين لاصابة في قدمه اضطرته إلى ترك المباراة في الربع الثاني.

وخاض غريفين 61 مباراة فقط هذا الموسم بسبب عملية جراحية في الركبة في الشتاء الماضي، علما أنه غاب عن 45 مباراة الموسم الماضي بسبب اصابة في يده والايقاف.

ويدين لوس أنجليس كليبرز بفوزه إلى كريس بول ودي اندري جوردان صاحبي ثنائية مزدوجة "دبل دبل"، حيث سجل الاول 34 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، وأضاف الثاني 17 نقطة مع 13 متابعة