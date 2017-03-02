ووريرز يضم بارنز لتعويض غياب دورانت

وخاض بارنز (36 عاماً)، لاعب ووريرز من 2006 إلى 2008، هذا الموسم 54 مباراة مع ساكرامنتو كينغز قبل أن يستغني عنه الأخير منتصف شباط/فبراير.

ودافع بارنز عن ألوان سبعة أندية أخرى منذ بدء مسيرته في دوري المحترفين عام 2004 هي لوس انجليس كليبرز ونيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وفينيكس صنز واورلاندو ماجيك ولوس انجليس ليكرز وممفيس غريزليز.

ويأتي ضم بارنز بعد يوم واحد من إعلان ووريرز أن افضل لاعب في البطولة عام 2014 الذي التحق به الصيف الماضي، سيغيب لفترة غير محددة بسبب إصابته بالتواء حاد في الركبة اليسرى.

وكان ووريرز، بطل 2015، قرر ضم صانع الألعاب الإسباني خوسيه كالديرون الذي استغنى عنه لوس انجليس ليكرز الأسبوع الماضي، لكن إصابة دورانت أرغمته على إعادة النظر في خططه والاستعاضة عنه بلاعب خبرة.

