وستبروك يواصل الإشعاع

واصل راسل وستبروك تحليقه وقاد أوكلاهوما سيتي ثاندر لحسم بطاقته إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، بعدما دك سلة أورلاندو ماجيك بـ57 نقطة في مباراة انتهت لمصلحة فريقه 114-106 بعد التمديد الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب "أومواي سنتر"، اعتقد أورلاندو الذي فقد الثلاثاء الأمل في الحصول على إحدى البطاقات الثماني في المنطقة الشرقية إلى البلاي أوف، أنه في طريقه لإسقاط أوكلاهوما سيتي وتأجيل تأهله إلى الأدوار الإقصائية بعدما أنهى الربع الثالث وهو متقدم على ضيفه بفارق 10 نقاط 82-72.

لكن وستبروك إستلم زمام المبادرة بتسجيله 19 نقطة في الدقائق الست الأخيرة من الربع الأخير، بينها ثلاثية التعادل التي جرت الفريقين إلى الوقت الإضافي في آخر 7.1 ثوان.

وواصل وستبروك تألقه في الشوط الإضافي الذي سجل فيه 7 من نقاط فريقه الـ12، وحسم الفوز الذي رفع عدد انتصارات أوكلاهوما إلى 43 مقابل 31 هزيمة وضمن البطاقة السادسة (من أصل ثمانية) في المنطقة الغربية.

وحظي وستبورك الذي وقف له جمهور "أمواي سنتر" في الربع الأخير مطالباً بمنحه جائزة أفضل لاعب لهذا الموسم، بمساندة من التركي انيس كانتر الذي سجل 17 نقطة مع 10 متابعات، فيما حقق فيكتور أولاديبو عودة موفقة إلى ملعب الفريق الذي رحل عنه في حزيران/يونيو الماضي، بتسجيله 13 نقطة.

ومني أورلاندو بهزيمته الثامنة والأربعين (مقابل 27 فوزاً)، وكان الفرنسي ايفان فورنييه الأفضل بتسجيله 24 نقطة وأضاف تيرينس روس 23.

وعلى ملعب "اي تي أند تي سنتر"، حسم غولدن ستايت ووريزر زعامة المنطقة الغربية بشكل كبير، بعد فوزه على ملاحقه سان أنطونيو سبيرز في معقل الأخير 110-98 في مباراة بدأها بشكل مخيب بعد تخلفه خلال الربع الأول بفارق 22 نقطة لكنه انتفض واستعاد زمام المبادرة في طريقه لفوزه التاسع على التوالي.

ويدين فريق المدرب ستيف كور بفوزه الـ61 في 75 مباراة الى الثنائي ستيفن كوري وكلاي تومسون إذ سجل الأول 29 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة والثاني 23 ولعبا دوراً أساسياً في الفوز الوحيد لفريقهما على سان أنطونيو هذا الموسم من أصل ثلاث مواجهات بينهما.

وعزز غولدن ستايت سجله كأفضل فريق في المنطقة الغربية والدوري بشكل عام، مبتعداً بفارق ثلاث مباريات ونصف عن مطارده.

ولم تدم فرحة بوسطن سلتيكس بتصدره المنطقة الشرقية طويلاً إذ عاد إلى المركز الثاني بخسارته أمام ضيفه ميلووكي باكس 100-103.