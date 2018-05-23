مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر الخميس مع المواجهة الخامسة بين بوسطن سيلتكس وكليفلاند كافالييرز، ووتتشابك الأوراق بشكل واضح إذ يتعادل الفريقان بوقاع انتصارين لكل منهما، وذلك في إطار الدور النهائي للمنطقة الشرقية.

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراة الخميس مع القناتين الناقلتين وكل تفاصيل البث المباشر :