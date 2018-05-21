مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر الثلاثاء مع المواجهة الرابعة بين كليفلاند كافالييرز وبوسطن سيلتكس، ويتقدم كافالييرز بواقع انتصارين مقابل فوز وحيد لسيلتكس، في إطار الدور النهائي للمنطقة الشرقية.

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراة الثلاثاء مع القناتين الناقلتين وكل تفاصيل البث المباشر :