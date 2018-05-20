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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

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مباريات بلاي اوف دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين تتابعونها في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

Reuters

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر الأثنين مع المواجهة الثالثة بين غولدن ستايت ووريورز وهيوستن روكتس، ويتعادل الفريقان حاليا (1-1)، في إطار الدور النهائي للمنطقة الغربية.

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراة الأربعاء مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :

المباراة

موعد المباراة

القنوات الناقلة

غولدن ستايت ووريورز x هيوستن روكتس

 الاثنين 21-5-2018 (الساعة 3:00 صباحاً)

HD 1 - العربية

HD 13 - الانجليزية
غولدن ستايت ووريرز هيوستن روكتس
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