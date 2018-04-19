مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر الجمعة مع مباراتي سان أنتونيو سبيرز - غولدن ستايت ووريرز ونيو أورليانز بيليكانز - بورتلاند ترايل بلايزرز.
وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراتي الجمعة مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :
|المباراة
|موعد المباراة
|القنوات الناقلة
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سان أنتونيو سبيرز × غولدن ستايت ووريرز
|الجمعة 20 أبريل - 4:30
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العربية HD 8 - العربية
الانكليزية HD 13- الانجليزية
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نيو أورليانز بيليكانز × بورتلاند ترايل بلايزرز
|الجمعة 20 أبريل - 4:00
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العربية HD 1 - العربية
الانكليزية HD 12- الانجليزية