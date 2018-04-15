مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

تشهد مباريات كرة السلة في الدوري الأمريكي NBA اليوم سلسلة من أربع مواجهات بلاي اوف تتوزع بين المنطقتين الغربية والشرقية حيث سننقل منها مواجهتان هما الأبرز مع استوديو تحليلي خاص.

وبعد يوم أول لمباريات بلاي اوف 2018 شهدت انتصارات لحامل اللقب غولدن ستايت ووريرز على سان انطونيو سبيرز 113-92 ورابتورز على ويزاردز 114-106 وفيلادلفيا سفينتي سيكسرز على ميامي هيت 130-103 وبيليكانز على تريل بلايزرز 97-95، تنطلق في اليوم الثاني مباريات الفرق التي لم تخض الجولة الأولى بعد.

فيما يلي مباريات الدوري الأميركي لكرة السلة اليوم المنقولة في بث مباشر

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة كافالييرز × بايسرز الأحد 15 ابريل - 22:00 HD 8 - العربية HD 13- الانجليزية اوكلاهوما × يوتا جاز الاثنين 16 ابريل- 01:30 HD 8 - العربية HD 13- الانجليزية

*المباريات بتوقيت مكّة المكرّمة