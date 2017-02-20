مباراة كل النجوم: الغرب يستعرض ويواصل هيمنته

واختير نجم نيو أورليانز انطوني ديفيس أفضل لاعب بعد أن سجل بمفرده 52 نقطة وحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم ويلت تشامبرلاين في مباراة العام 1962.

وسجل ديفيس 26 سلة من داخل القوس (نقطتان) من أصل 39 محاولة، كاسراً الرقم القياسي السابق المسجل باسم لاعب لوس انجليس كليبرز بلايك غريفين في 2014 (19 سلة).

وبلغ مجموع النقاط المسجلة من الفريقين 374، فتحطم الرقم القياسي للعام الثاني على التوالي بعد أن شهدت مباراة العام الماضي تسجيل 369 نقطة وفازت فيها المنطقة الغربية أيضاً 196-173.