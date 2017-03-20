ليلارد يقود بورتلاند للفوز على ميامي في الـ NBA

ونجح لاعب ارتكاز بورتلاند البالغ من العمر 26 عاماً في تسجيل 12 رمية حرة و9 رميات ثلاثية.

وهي المرة الثالثة عشرة هذا الموسم الذي ينجح فيها ليلارد في تخطي حاجز الثلاثين نقطة والرابعة التي يسجل فيها أكثر من 40 نقطة.

وأشاد به مدرب ميامي هيت إريك سبويلسترا بقوله "قدم ليلارد عرضاً مدهشاً. عندما بدأ يستعرض لم يتمكن أحد من إيقافه. لقد كان مدهشاً".

وأضاف يوسف نوركيتش 21 نقطة ونجح في 12 متابعة للفائز.

ورفع بورتلاند رصيده إلى 32 فوزاً مقابل 27 خسارة.

وناشد مدرب بورتلاند تيري سكوتس لاعبيه بالمحافظة على التركيز في المباريات الـ13 الأخيرة بينها 10 على ملعبه وقال "اللعب في أرضنا لا يضمن شيئاً. بطبيعة الحال، يشكل هذا الأمر أفضلية لكن لا يمكننا الاسترخاء".

وفي لوس أنجليس، سجل كايري إيرفينغ 46 نقطة ليقود كليفلاند كافالييرز حامل اللقب إلى الفوز على لوس أنجليس ليكرز 125-120 على ملعب ستايبلز سنتر.

وأضاف ليبرون جيمس 34 نقطة و7 تمريرات حاسمة و6 متابعات، وكيفن لاف 21 نقطة.

ونهض سان أنطونيو سبيرز من خسارتيه أمام بورتلاند ومفيس غريزليز بفوزه على ساكرامنتو كينغز 118-102.

كانت البداية كارثية لسان أنطونيو الذي أهدر 12 من رمياته الـ13 الأولى ليتخلف 2-14 قبل أن يدخل أجواء المباراة تدريجياً اعتباراً من الربع الثاني بقيادة الفرنسي طوني باركر الذي سجل 16 نقطة بينها 12 في هذا الربع.

ونجح سان أنطونيو في التقدم على منافسه بفارق 28 نقطة في إحدى مراحل المباراة ليحسمها في مصلحته.

وقال مدرب الفريق غريغ بوبوفيتش "قمنا بردة فعل بعد خسارتين متتاليتين وأظهرنا قتالية عالية في الدفاع والهجوم".

والفوز هو الثالث والخمسون لسان أنطونيو في 69 مباراة وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الغربية وراء غولدن ستايت (55 فوزا مقابل 14 خسارة).

وفي المباريات الأخرى، فاز تورونتو رابتورز على إنديانا بيسرز 116-91، ونيو أورليانز على مينيسوتا تمبروولفز 123-109، وديترويت بيستونز على فينيكس صنز 112-95، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على بوسطن سلتيكس 105-99، ودالاس مافريكس على بروكلين نتس 111-104.