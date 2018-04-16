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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

ليبرون جيمس: كانوا أقوى منا

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لقي ليبرون جيمس نجم كليفلاند كافالييرز أول خسارة له في انطلاق الدور الأول من "بلاي اوف" دوري كرة السلة الأميركي، فيما وجه جيمس هاردن رسالة قوية إلى جميع المنافسين بتسجيله 44 نقطة لهيوستن روكتس.

Reuters

 

وفاجأ انديانا بيسرز مضيفه كليفلاند الوصيف ونجمه جيمس بالفوز عليه 98-80 الأحد في أولى مباريات الفريقين في الدور الأول من "بلاي اوف" المنطقة الشرقية. وقاد هاردن فريقه هيوستن متصدر المنطقة الغربية في الموسم المنتظم الى الفوز على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 104-101.

وتفوق فيكتور اولاديبو نجم انديانا بيسرز بشكل واضح على جيمس بتسجيله 32 نقطة، مقابل 24 نقطة للاخير الذي حقق "تريبل دبل" بعد ان اضاف 10 متابعات و12 تمريرة حاسمة.

وعلق اولاديبو على فوز فريقه بالمباراة الاولى قائلا "ابقى هادئا، والعب كما كنت تفعل طوال الموسم"، مضيفا "كان هذا فوزا رائعا للفريق".

من جهته، قال جيمس "أتأخر صفر-1 في الدور الأول. سبق أن تأخرت 1-3 في النهائي، ولذلك أنا آخر من يسأل عما سأكون عليه في اليومين المقبلين".

وتابع "كان أداؤهم أكثر إلهاماً وتمكنوا من السيطرة، كانوا أقوى منا بدنيا في الهجوم واكثر دقة في محاولاتهم، في حين أننا لم نتمكن من التسجيل".

ويستضيف كليفلاند المباراة الثانية أيضا الأربعاء قبل خوض مباراتين على أرض انديانا.

ويسعى جيمس إلى بلوغ الدور نهائي البطولة للموسم السابع على التوالي والتاسع في مسيرته (توج بثلاثة ألقاب)، وهو فاز في 21 مباراة على التوالي ضمن الدور الأول من الـ"بلاي اوف"، لكنها خسارته الأولى في مباراته الأولى فيها.
 

ليبرون جيمس
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