كليفلاند يتجاوز حاجز بوسطن بعد معاناة كبيرة

وكبد النجم الآخر راسل وستبروك فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر، خسارة أمام ممفيس غريزليز، بعد طرده لارتكابه خطأ فنياً ثانياً.

وحقق كليفلاند فوزه الرابع والعشرين (مقابل 7 هزائم) في صدارة المنطقة الشرقية، في الدقيقة الأخيرة على صاحب المركز الثالث في هذه المنطقة الذي مني بهزيمته الرابعة عشرة (مقابل 19 فوزاً).

وفي آخر مباراة له على أرضه وبداية تاريخية في 2016 (خسر مباراتين فقط على أرضه مقابل 17 فوزاً)، بدا كليفلاند قاب قوسين أو أدنى من حسم نتيجة المباراة في نهاية الربع الثالث وتقدمه بفارق 18 نقطة (101-83). إلاّ أنّ بوسطن أحرج مضيفه وخالف التوقعات، وقلّص الفارق إلى نقطة واحدة قبل النهاية بـ 45 ثانية.

إلا أنّ ريتشارد جيفرسون (36 عاماً) ثبّت دفاع فريقه، بينما تولى كيري إيرفينغ تعزيز هجومه، ليؤمنا لفريقهما فوزاً بشق النفس.

جيمس يعتبر أداءه "كارثياً"

ورغم النقاط الـ 23 التي سجلها (مع 8 متابعات و11 تمريرة حاسمة)، لم يكن "الملك" جيمس راضياً عن أدائه، ووصفه بـ "الكارثي".

وقال جيمس الحاصل على لقب البطولة 3 مرات (المرتان السابقتان مع ميامي هيت) وعلى لقب أفضل لاعب في البطولة 4 مرات، "لقد كنت كارثياً. كنت سيئاً على مختلف الصعد وهذا الأمر غير مقبول".

إلا أنّ إيرفنيغ رد على هذا التصريح بالقول أنّ جيمس "غير عادي. يقول إنه سيىء في حين سجّل 23 نقطة وبهذه الحالة يضع على نفسه مزيداً من الضغوط. إنه مثال لنا جميعاً".

وسجل إيرفينغ 32 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة، وكيفن لوف 30 نقطة (15 متابعة) لكليفلاند، وكان إيزاياه توماس (31 نقطة) وافري برادلي (23 نقطة) الأفضل في صفوف الخاسر.

وابتعد كليفلاند عن مطارده تورنتو رابتورز الذي سقط أمام مضيفه فينيكس صنز 91-99، في خسارة هي الثانية خلال أربعة ايام، بعد خسر مباراته الأخيرة أمام غولدن ستايت ووريرز وصيف البطل.

والخسارة هي الثالثة لتورونتو في آخر عشر مباريات، والعاشرة له هذا الموسم في مقابل 22 فوزاً.

ومني لوس أنجليس ليكرز بخسارته الثانية تواليا والثامنة في آخر 10 مباريات، عندما سقط في عقر داره أمام دالاس مافريكس 101-89.

والخسارة هي الرابعة والعشرون لليكرز هذا الموسم، مقابل 12 فوزاً.

وعلى رغم تفوقه في الشوط الأول (57-50)، خسر ليكرز المباراة عملياً في الربع الثالث الذي أنهاه متخلفاً بفارق 18 نقطة (13-31).

وسجل جوليوس راندل (18 نقطة) ونيك يونغ (17) للفائز، وويسلي ماتيوس (20 نقطة) للفائز الذي غاب عنه نجمه الألماني ديرك نوفيتسكي بداعي المرض.

وستبروك يكبد فريقه الهزيمة

وتعرض أوكلاهوما سيتي ثاندر أحد المنافسين الأقوياء في المنطقة الغربية لخسارة قاسية أمام مضيفه ممفيس غريزليز 80-114 بعد طرد نجمه راسل وستبروك خطأ فنياً ثانياً في الربع الثالث.

وسجّل وستبروك 21 نقطة في 23 دقيقة، واضاف التركي اينش كانتر (19 نقطة)، إلا أنّ ذلك لم يكن كافياً للحؤول دون هزيمة فريقهم.

وتخلف أوكلاهوما في كل أرباع المباراة، إلا أنّ الفارق اتسع بشكل كبير في الربع الأخير الذي خاضه الفريق كاملاً بغياب وستبروك.

وأنهى ممفيس الربع الرابع بفارق 17 نقطة (19-36)، وبرز في صفوفه الإسباني مارك غاسول (25 نقطة و8 متابعات) وتروي دانييلز (22 نقطة) وزاش راندولف (21 نقطة و8 متابعات).

وعمّق يوتا جاز جراح ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز صاحب المركز الخامس عشر الأخير في المنطقة الشرقية عندما ألحق به الهزيمة الرابعة والعشرين (مقابل 7 انتصارات) 100-83.

ولم تكن حال ميامي هيت الثالث عشر (10 انتصارات و23 خسارة) أفضل، وسقط على أرض تشارلوت هورنتس الرابع 82-91.