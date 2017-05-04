كافالييرز يفوز وسبيرز يستعيد توازنه في الـ NBA

واستعاد سان أنطونيو سبيرز توازنه بتغلبه على ضيفه هيوستن روكتس 121-96.

وتقدم كليفلاند كافالييرز 2-صفر، فيما أدرك سان أنطونيو التعادل 1-1.

في المباراة الأولى، استغل كليفلاند كافالييرز عاملي الأرض والجمهور على أكمل وجه وحقق فوزه الثاني على التوالي على تورونتو وبات على بعد فوزين من بلوغ الدور النهائي للمنطقة الشرقية ونصف النهائي للدوري.

ومرة أخرى تعملق "الملك" ليبرون جيمس وفرض نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 39 نقطة مع 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة و3 سرقات وصدتين، وبات ثاني أفضل مسجل في تاريخ البلاي أوف برصيد 5775 نقطة متخطياً كريم عبد الجبار صاحب 5762 نقطة.

ويتصدر الأسطورة مايكل جوردان ترتيب أفضل الهدافين في تاريخ البلاي أوف في الدوري برصيد 5987 نقطة، ويبدو جيمس مرشحاً بقوة لتخطيه بالنظر إلى عروضه القوية حيث يسعى إلى قيادة فريقه للنهائي الثالث على التوالي.

ويبلغ معدل جيمس في البلاي أوف 33.2 نقطة و9.8 متابعات و8 تمريرات حاسمة و2.6 سرقات في المباراة الواحدة وهو أفضل من معدله في الدوري المنتظم والذي كان 26.4 نقطة و8.6 متابعات و8.7 تمريرات حاسمة و1.2 سرقة في المباراة الواحدة.

ويعتبر جيمس سابع أفضل مسجل في التاريخ في الدوري المنتظم برصيد 28787 نقطة، فيما يتصدر عبد الجبار برصيد 38387 نقطة.

وفي الثانية، حقق سان أنطونيو الأهم وعوض خسارته المباراة الأولى على اأرضه بفوز كبير في الثانية أمام جماهيره أيضاً .

لكن سان أنطونيو سبيرز خسر خدمات نجمه الفرنسي طوني باركر الذي تعرض لإصابة في ركبته قبل 9 دقائق من نهاية المباراة.

وسيكون غياب باركر ضربة موجعة لسبيرز في البلاي أوف كونه من الركائز الأساسية للفريق وساهم بشكل كبير في فوزه أمس حيص سجل 18 نقطة مع 4 متابعات و3 تمريرات حاسمة في 26 دقيقة.

وفرض كاوهي ليونارد نفسه نجماً في صفوف سان أنطونيو سبيرز بتسجيله 34 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة و7 متابعات و3 سرقات وصدة واحدة.

وضرب أصحاب الأرض بقوة في الربع الأخير ووسعوا الفارق خلاله إلى 30 نقطة (117-88) قبل أن يحسموه في صالحهم 33-13.

في المقابل، اكتفى نجم الضيوف جيمس هاردن بتسجيل 13 نقطة فقط مع 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، كما أن فريقه فشل للمرة الأولى في البلاي أوف في تسجيل 100 نقطة على الأقل.