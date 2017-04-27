فوز أول لبوسطن على أرضه وواشنطن يتقدم على أتلانتا

كما تقدم واشنطن ويزاردز على منافسه أتلانتا هوكس 3-2 بفوزه عليه 103-99.

في قاعة تي دي غاردن وامام 18624 متفرجاً، حقق بوسطن الذي أنهى الموسم المنتظم في صدارة المنطقة الشرقية، فوزاً أول في ملعبه على ضيفه شيكاغو بولز بفارق 11 نقطة 108-97.

وكان أفضل مسجل له كل من ايزياه توماس وافري برادلي بـ24 نقطة الى ست متابعات للاول وخمس للثاني، وأضاف آل هورفورد 21 نقطة إلى سبع متابعات وتسع تمريرات حاسمة، والاحتياطي الكندي كيلي أولينيك 14 نقطة، فيما كان افضل مسجل لشيكاغو دواين وايد برصيد 26 نقطة إلى 11 متابعة وثماني تمريرات حاسمة.

وأضاف لشيكاغو كل من جيمي باتلر وروبن لوبيز 14 نقطة الى ثماني متابعات للأول وست للثاني، وايزياه كنعان 13 نقطة.

ونوه دواين وايد بالأداء الدفاعي والهجومي في آن معا لبرادلي "وقد ألحق بنا الأذى بنقاطه الـ24 الليلة". كذلك أشاد مدرب بوسطن براد ستيفنس بالأداء الدفاعي لبرادلي، وقال أن لاعبيه وخصوصاً برادلي تمكنوا من مضايقة جيمي باتلر ودواين وايد كثيراً.

أما برادلي، فقال أنه سعى إلى الحد من حصول جيمي باتلر على رميات حرة، ذلك لأنه سجل 19 نقطة من 23 رمية حرة في المباراة الرابعة، في مقابل رمية واحدة أخفق بها في المباراة الأخيرة.

وكانت نقطة التحول في المباراة تسجيل بوسطن 20 نقطة في مقابل خمس لشيكاغو، ليعادل بوسطن 84-84 قبل النهاية بخمس دقائق، مستفيداً من خطأين تقنيين على كل من وايد ولوبيز.

وتقام المباراة السادسة بين الفريقين الجمعة في شيكاغو حيث حول بوسطن تخلفه بمباراتين مقابل لا شيء إلى تعادل 2-2.

وفي المنطقة الشرقية أيضاً وفي قاعة فيريزون سنتر في واشنطن وامام 20356 متفرجاً بينهم نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، فاز واشنطن ويزاردز على ضيفه أتلانتا هوكس بفارق أربع نقاط 103-99.

وكان أفضل مسجل له برادلي بيل بـ27 نقطة وجون وول بـ 20 نقطة إلى ست متابعات و14 تمريرة حاسمة، وأضاف أوتو بوتر 17 نقطة إلى خمس متابعات، والاحتياطي الصربي بويان بوغدانوفيتش 14 نقطة إلى ست متابعات.

وكان أفضل مسجل لأتلانتا دنيس شرودر بـ29 نقطة بينها خمس رميات ثلاثية (رقم شخصي) احداها قلص بها الفارق إلى 99-101 قبل النهاية بسبعين ثانية إلى 11 تمريرة حاسمة، وبول ميلساب 21 نقطة إلى 11 تمريرة حاسمة، وتيم هارداواي 15 نقطة، وتاورين برنس عشر نقاط إلى ست متابعات.

وتقام المباراة السادسة بينهما الأحد في أتلانتا حيث سيسعى واشنطن لحسم السلسلة بفوز أول خارج قواعده، علماً أن كلاً من الفريقين نجح في الفوز على أرضه.

وقال وول أنه توقع أداء دفاعياً وتوقيف الوقت من الفريق المنافس في الدقيقة الأخيرة، "الا أنهم تركونا نتصرف بالكرة". وثمن الأداء الدفاعي لرفاقه، فيما رأى بيل أن فريقه لعب بقوة على ارضه بعد هزيمتين في اتلانتا، وقال: "المطلوب أن نلعب بنفس الوتيرة هناك". بينما كشف اوتو بوتر أن فريقه ركز على الحد من تحركات ميلساب.