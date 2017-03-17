غولدن ستايت يضرب بقوة أمام أورلاندو ماجيك

وكان غولدن ستايت بطل الموسم قبل الماضي مر في فترة انعدام وزن في الأسابيع الأخيرة وخسر ثلاث مباريات على التوالي قبل أن يحقق فوزاً صعباً لكن غير مقنع على فيلادلفيا سفتي سيكسرز الثلاثاء 106-104.

لكن الفريق كشر عن أنيابه ضد أورلاندو بفضل تألق الثنائي كلاي طومسون وستيفن كوري حيث تعملق الأول لا سيما في الربع الأول الذي انتهى بتقدم فريقه 34-20، بتسجيله 21 نقطة أي أكثر بنقطة واحدة من مجموع ما سجله أورلاندو خلال هذا الربع قبل أن ينهي المباراة بـ29 نقطة، وأضاف كوري 25 نقطة في 28 دقيقة.

ورفع غولدن ستايت رصيده إلى 54 فوزاً هذا الموسم ليعزز صدارته للمجموعة الغربية متقدماً على سان أنطونيو سبيرز (52 فوزاً و15 خسارة).

وتابع راسل وستبروك هوايته المفضلة في تحقيق الثلاثيات المزدوجة رافعاً رصيده إلى 34 هذا الموسم ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على تورونتو رابتورز 123-102.

واحتاج وستبروك إلى 28 دقيقة فقط ليسجل 24 نقطة وينجح في 16 تمريرة حاسمة و10 متابعات ليعزز من حظوظه في التتويج بلقب أفضل لاعب هذا الموسم.

وقاد ليبرون جيمس فريقه كليفلاند كافالييرز حامل اللقب إلى الفوز على يوتا جاز 91-83 بتسجيله 33 نقطة بينها 17 في الربع الثالث.

وأضاف كايري ايفرينغ 21 نقطة لكنه عانى من اصابة في الربع الأخير ولم يكمل المباراة.

في المقابل، خاض كيفن لاف أول مباراة في صفوف كليفلاند منذ 11 شباط/فبراير الماضي وسجل 10 نقاط ونجح في 9 متابعات في 20 دقيقة خاضها.

وتغلب دنفر ناغتس على لوس أنجليس كليبرز 129-114 بفضل 17 نقطة و14 متابعة و11 تمريرة حاسمة لنيكولا يوكيتش، لكن أفضل مسجل في صفوف الفائز كان ويل بارتون (35 نقطة بينها 7 رميات ثلاثية) في حين اضاف غاري هاريس 20 نقطة أيضاً.

وكان جاي جاي ريديك أفضل مسجل في صفوف الخاسر (22 نقطة)، وأضاف زميلاه كريس بول واوستن ريفرز 18 و17 نقطة على التوالي.وفي

مباراتين أخريين، فاز بروكلين نتس على نيويورك نيكس 121-110، وممفيس غريزلير على أتلانتا هوكس 103-91.