عملية ناجحة للفرنسي طوني باركر

وقال النادي في بيان "أن العملية الهادفة لاصلاح قطع في الوتر الرابط بين عضلات الفخذ والركبة في الرجل اليسرى أجريت صباحاً وتمت بنجاح".

وأوضح "تمت العملية في سان انطونيو واجراها طبيب الفريق ديفيد شميدت" دون تحديد موعد لعودة الى التمارين.

وسيغيب باركر عن نهاية البلاي أوف (الأدوار الاقصائية من دوري المحترفين).

وكان باركر (34 عاما) تعرض للاصابة في المباراة الثانية من الدور الثاني (نصف نهائي المنطقة الغربية) ضمن "البلاي أوف" الأربعاء، والتي فاز فيها سان انطونيو على هيوستن روكتس 121-96.

وتعادل الفريقان في السلسلة 1-1. ويتأهل الى نهائي المنطقة الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة.

وأصيب باركر في الربع الاخير عندما حاول استقبال احدى الكرات وسقط على الارض، فحمله زميلان له الى غرفة تبديل الملابس.

وسجل باركر الاربعاء 18 نقطة، وبات معدله الوسطي في البلاي أوف هذا الموسم 15.9 نقطة مع 3.1 تمريرات حاسمة، وأصبح ثامن لاعب في تاريخ الدوري يتخطى حاجز 4000 نقطة في الأدوار النهائية.

ويخوض باركر الموسم السادس عشر له مع سان انتونيو، أحرز خلالها لقب الدوري أربع مرات، آخرها في 2014.

ويخوض الفريق المرشح بقوة هذا الموسم لاحراز اللقب السادس له في تاريخه، مباراته المقبلة على ملعب هيوستن اليوم الجمعة.