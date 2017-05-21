ضربة موجعة لبوسطن بانتهاء موسم توماس

وكان توماس تعرض لإصابة في الورك في المباراة الثانية أمام كليفلاند كافالييرز والتي مني خلالها فريقه بخسارة مذلة 86-130 الجمعة.

وأوضح النادي الأكثر تتويجاً في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين أنّ توماس تعرض للمرة الأولى لهذه الإصابة في أذار/مارس الماضي، وتجددت الإصابة خلال مواجهة واشنطن ويزاردز في الدور الثاني من البلاي اوف.

وأوضح الجهاز الطبي لبوسطن سلتيكس أنّ "هذه الإصابة تورمت كثيراً في مباراتيه الأوليين ضد ضيفه كليفلاند ولتفادي خسائر على المدى الطويل لا يمكننا أن نسمح له باللعب فترة طويلة".

ويتخلف بوسطن سلتيكس أمام حامل اللقب صفر-2، وستقام المباراتان الثالثة والرابعة على أرض الأخير.

وحقق توماس (28 عاماً) أفضل موسم في مسيرته الاحترافية في الدوري الأميركي للمحترفين بمعدل 28،9 نقطة و5،9 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة في الموسم المنتظم.

وفقد توماس شقيقته عشية انطلاق البلاي أوف حيث لقيت مصرعها في حادث سير، ورغم ذلك لم يغب عن أي مباراة لفريقه في البلاي أوف أمام شيكاغو بولز (4-2) وواشنطن ويزاردز (4-3).

وشدد المدرب العام لبوسطن سلتيكس على أنّ إيزياه: "حقق موسماً أسطورياً وكان بطلاً على الرغم من المأساة الشخصية والإصابات".