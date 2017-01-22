سبيرز يسقط البطل كليفلاند على أرضه

وكان كليفلاند كافالييرز حامل اللقب خسر أمام وصيفه ومضيفه غولدن ستايت ووريرز 91-126 الاثنين.

وخلافاً لمواجهة البطل ووصيفه والتي حسمها الأخير بفارق مريح، فإن مباراة كليفلاند وسان أنطونيو التي يرجح أن تتكرر في الدور النهائي لهذا الموسم، اتسمت بالإثارة في دقائقها الأخيرة ولم تحسم في وقتها الأصلي (107-107) بل احتاجت إلى التمديد 5 دقائق لتعود نتيجتها للضيوف.

وهو الفوز الـ34 لسان أنطونيو سبيرز في 43 مباراة وبقي ثانياً في المنطقة الغربية والدوري خلف غولدن ستايت ووريز، بينما احتفظ كليفلاند كافالييرز بصدارة المنطقة الشرقية والمركز الثالث في الدوري رغم تعرضه لخسارته الرابعة في مبارياته الست الأخيرة والثانية عشرة في 42 مباراة.

وأكد مرشح آخر للقب هو هيوستن روكتس تفوقه هذا الموسم بفوزه على مضيفه ممفيس غريزلير 119-95، معززاً موقعه في المركز الثالث في المنطقة الغربية برصيد 34 فوزاً في 47 مباراة.

ولحق يوتا جاز بلوس أنجليس كليبرز إلى المركز الرابع للمنطقة الغربية (29 فوزاً و16 خسارة لكل منهما) بفوزه على ضيفه إنديانا بيسرز 109-100، وخسارة الثاني أمام مضيفه دنفر ناغتس 98-123.

وهو الفوز السادس توالياً ليوتا جاز ويدين به إلى جورج هيل صاحب 30 نقطة وغوردون هايوارد الذي أضاف 27 نقطة.

وتابع نيويورك نيكس نتائجه المخيبة وخسر للمرة الثالثة عشرة في مبارياته الـ16 الأخيرة عندما سقط أمام ضيفه فينيكس صنز 105-107 رغم النقاط الـ31 لنجمه كارميلو أنطوني.

ومني بوسطن سلتيكس بخسارته الثانية توالياً على أرضه عندما سقط أمام ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 123-127 بعد التمديد.

وفي باقي المباريات، فاز شيكاغو بولز على ضيفه ساكرامنتو كينغز 102-99، وميامي هيت على ضيفه ميلووكي باكس 109-97، وتشارلوت هورنتس على ضيفه بروكلين نتس 112-105، وآتلانتا هوكس على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 110-93، وديترويت بيستونز على ضيفه واشنطن ويزاردز 113-112.