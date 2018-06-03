جيمس لم يهضم الخسارة الاولى في النهائي

وصرح "الملك" جيمس عشية المباراة الثانية التي تقام ايضا على ارض غولدن ستايت في اوكلاند، "انها احدى اصعب الهزائم التي عشتها في مسيرتي بسبب سير المباراة ولاننا لعبنا بشكل جيد".

واضاف "الساعات الـ 24 الاخيرة كانت صعبة للغاية ليس فقط بالنسبة الى (جورج) هيل ولي شخصيا، وانما بالنسبة الى الجميع في النادي لاننا كنا في موقف جيد للفوز بتلك المباراة".

وكان كليفلاند، وصيف البطل، على وشك الفوز في اللقاء الاول ضمن سلسلة من سبع مباريات في النهائي، لو نجح جورج هيل في تسجيل الرمية الحرة الثانية عندما كانت النتيجة تشير الى تعادل الفريقين 107-107 قبل خمس ثوان من صافرة النهاية.

الى ذلك، استعاد كليفلاند الكرة من خلال متابعة هجومية قام بها جاي آر سميث، لكنه لم يحاول وضعها في السلة وانما هرب بها بعيدا فأدركه الوقت واضطر الفريقان لخوض خمس دقائق اضافية انهاها غولدن ستايت في صالحه.

وسجل جيمس في تلك المباراة 51 نقطة، واصبح سادس لاعب في تاريخ الدوري الاميركي يسجل اكثر من 50 نقطة في احدى مباريات الدور النهائي.

ويلتقي غولدن ستايت وكليفلاند في النهائي للمرة الرابعة تواليا، وفاز الاول باللقب عامي 2015 و2017، والثاني عام 2016.

ولم يستسلم جيمس (33 عاما)، افضل لاعب في الدوري اربع مرات والفائز باللقب مع ميامي مرتين اخريين ايضا (2012 و2013)، للامر الواقع وقال "سننتقل الى شيء آخر، لقد استيقظت السبت بحماس كبير للانخراط في التدريب ولمباراة الاحد".

واضاف "استرحت يوم الجمعة. يجب ان نكون متحمسين جميعا، ولدينا فرصة جديدة الاحد لان نكون جيدين وان نحقق شيئا كبيرا"، مشيرا الى انه يعاني من مشكلة بصرية بعد ان تلقى ضربة على عينيه من درايموند غرين قبل نهاية الشوط الاول في مباراة الخميس.

واوضح في هذا الخصوص "لدي انطباع بأن الامور تسير بشكل افضل، لكن الاطباء قالوا لي عكس ذلك. في كل الاحوال، اتناول الدواء واستخدم قطرة للعين من اجل شفاء عاجل".

وقال أفضل مسجل في البلاي اوف في تاريخ البطولة "لا يوجد شيء آخر يتعين علي القيام به".