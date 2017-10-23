تغريم إيرفينغ لتجادله مع مشجع

ووقع الجدال عند استراحة الشوطين خلال المباراة التي فاز فيها بوسطن 102-92، عندما توجه أحد مشجعي فيلادلفيا الى إيرفينغ بكلام ذكر فيه زميله السابق في كليفلاند كافاليررز ليبرون جيمس.

وأوضحت الرابطة الأحد ان "إيرفينغ غرم 25 ألف دولار أميركي لاستخدامه كلمات غير ملائمة لدى رده على مشجع".

وانضم إيرفينغ هذا الموسم الى بوسطن في صفقة تبادل مع كليفلاند. وأفادت تقارير صحافية ان إيرفينغ طلب من ناديه السابق الرحيل سعيا للخروج من ظل النجم المطلق في كليفلاند، أي جيمس.

وتردد ان المشجع سأل إيرفينغ أثناء خروجه الى غرف تبديل الملابس للاستراحة "كايري، أين ليبرون؟".

وأقر اللاعب بأنه صاح في وجه المشجع، الا انه وردا على سؤال عما اذا كان نادما على ما قام به، أجاب "بالتأكيد لا".



أضاف "في نهاية المطاف نحن بشر (...) كنا في نهاية الشوط الأول، متأخرين بأربع نقاط".