الـNBA: جائزة أفضل لاعب بين هاردن وجيمس وديفيس

ويبدو هاردن، أفضل مسجل في الموسم العادي (30,4 نقطة في المباراة الواحدة ضمن الموسم العادي)، المرشح الأبرز لخلافة راسل وستبروك نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر بالحصول على لقب أفضل لاعب. وكان هاردن وصيفاً في هذه الجائزة في المواسم الثلاثة الماضية.

ولعب هاردن دوراً رئيسياً في تألق فريقه هذا الموسم حيث حقق أفضل سجل في الموسم العادي برصيد 65 فوزاً، وقاده الأربعاء أيضاً إلى معادلة غولدن ستايت ووريرز 1-1 في نهائي المنطقة الغربية.

من جهته، يقدم جيمس (33 عاماً) أحد أفضل مواسمه، وسجل 27,5 نقطة كمعدل في المباراة الواحدة ضمن الموسم العادي أيضاً، وحقق أيضًا 8,6 متابعات و9,1 تمريرات حاسمة، وسبق له احراز الجائزة أربع مرات.

ويأمل جيمس بمعادلة رقمي وستبروك ومايكل جوردان باحراز اللقب للمرة الخامسة في مسيرته، علماً بأن كريم عبد الجبار يملك الرقم القياسي بستة ألقاب.

وسجل أنطوني ديفيس 28,1 نقطة كمعدل في المباراة الواحدة للموسم العادي، مع 11,2 متابعة.

ويعلن اسم الفائز بجائزة افضل لاعب في الموسم في 25 حزيران/يونيو في سانتا مونيكا قرب لوس أنجليس بعد تصويت من قبل مجموعة من الاعلاميين المتخصصين.

ويتنافس براد ستيفنز (بوسطن) ودواين كايسي (تورونتو، أقيل بعد الخسارة صفر-4 امام كليفلاند في الدور الثاني من البلاي اوف) وكوين سنايدر (يوتا جاز) على لقب أفضل مدرب، وجويل إمبيد (فيلادلفيا) ورودي غوبرت (يوتا) وانطوني ديفيس (نيو أورليانز) على لقب أفضل مدافع.

