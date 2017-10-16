الدوري الاميركي للمحترفين: أبرز الانتقالات لموسم 2017-2018



أتلانتا هوكس

المغادرون: تيم هاراواي جونيور (نيويورك نيكس)، دوايت هاورد (تشارلوت هورنتس)، بول ميلساب (دنفر ناغتس)، السويسري ثابو سيفولوشا (يوتا جاز)

بروكلين نتس

القادمون: ديمار كارول (تورونتو رابتورز)، الروسي تيموفي موزغوف ودانجيلو راسل (لوس انجليس ليكرز)، الغاني-الفرنسي يعقوبا بيلي اواتارا (موسمه الأول)

بوسطن سلتيكس

المغادرون: ايزياه طوماس وجاي كراودر (كليفلاند كافالييرز)، الكندي كيلي اولينيك (ميامي هيت)

القادمون: كايري ايرفينغ (كليفلاند كافالييرز)، غوردون هايورد (يوتا جاز/لاعب حر)



تشارلوت هورنتس

القادمون: مايكل كارتر-وليامز (شيكاغو بولز)، دوايت هاورد (اتلانتا هوكس)

شيكاغو بولز

المغادرون: جيمي باتلر (مينيسوتا تمبروولفز)، مايكل كارتر-وليامز (تشارلوت هورنتس)، الفرنسي جوفري لوفيرنيي (سان انتونيو سبيرز)، راجون روندو (نيو اورليانز بيليكنز)، دواين وايد (كليفلاند كافالييرز)

القادمون: جاستن هاليداي (نيويورك نيكس)، زاك لافين (مينيسوتا تمبروولفز)

كليفلاند كافالييرز

المغادرون: كايري ايرفينغ (بوسطن سلتيكس)

القادمون: الإسباني خوسيه مانويل كالديرون (اتلانتا هوكس)، ايزياه توماس (بوسطن سلتيكس)، جاي كراودر (بوسطن سلتيكس)، ديريك روز (نيويورك نيكس)، دواين وايد (شيكاغو بولز)

دنفر ناغتس

المغادرون: الإيطالي دانيلو غاليناري (لوس انجليس كليبرز)، روي هيبرت (نيو اورليانز بيليكنز)

القادمون: بول ميلساب (اتلانتا هوكس)

غولدن ستايت ووريرز

المغادرون: مات بارنز (دون فريق)، ايان كلارك (نيو اورليانز بيليكنز)، جيمس ماكادو (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز)

القادمون: اومري كاسبي (مينيسوتا تمبروولفز)، نيك يونغ (لوس انجليس ليكرز)

هيوستن روكتس

المغادرون: باتريك بيفيرلي وسام ديكر (لوس انجليس كليبرز)

القادمون: كريس بول (لوس انجليس كليبرز)

لوس انجليس كليبرز

المغادرون: جمال كرافورد (مينيسوتا تمبروولفز) وكريس بول (هيوستن روكتس) وبول بيرس (نهاية مسيرته)

القادمون: باتريك بيفرلي وسام ديكر ولو وليامز (هيوستن روكتس) والايطالي دانيلو غاليناري (دنفر ناغتس) والصربي ميلوس تيودوسيتش (موسمه الاول)

لوس انجليس ليكرز

المغادرون: الروسي تيموفي موزغوف ودانجيلو راسل (بروكلين نتس)، ميتا وورلد بيس (نهاية مسيرته)، نيك يونغ (غولدن ستايت ووريرز)

القادمون: لونزو بول (موسمه الاول)، الاسترالي اندرو بوغوت (كليفلاند كافالييرز الذي تخلى عنه بسبب الاصابة في آذار/مارس)، كنتافيوس كالدويل-بوب (ديترويت بيستونز)، بروك لوبيز (بروكلين نتس)

مينيسوتا تمبروولفز

المغادرون: أومري كاسبي (غولدن ستايت ووريرز)، زاك لافين (شيكاغو بولز)، الاسباني ريكي روبيو (يوتا جاز)

القادمون: جيمي باتلر (شيكاغو بولز)، جمال كراوفورد (كليبرز)، تاج غيبسون (اوكلاهوما سيتي ثاندر)، جيف تيغ (انديانا بيسرز)

نيويورك نيكس

الراحلون: كارميلو أنطوني (أوكلاهوما سيتي ثاندر)، ديريك روز (كليفلاند كافالييرز)

القادمون: التركي انيس كانتر (اوكلاهوما سيتي ثاندر)، الفرنسي فرانك نتليكينا (موسمه الاول)

أوكلاهوما سيتي ثاندر

المغادرون: تاج غيبسون (مينيسوتا تمبروولفز)، التركي انيس كانتر (نيويورك نيكس)

القادمون: بول جورج (انديانا بيسرز)، كارميلو انتوني (نيويورك نيكس)

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

القادمون: ماركيل فولتس (موسمه الاول)

سان انتونيو سبيرز

المغادرون: جوناثان سيمونز (اولارندو ماجيك)

القادمون: رودي غاي (ساكرامنتو كينغز)، الفرنسي جوفري لوفيرنيي (شيكاغو بولز)