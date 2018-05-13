الدوري الأميركي: ووريرز لترسيخ هيمنته وهيوستن لبلوغ النهائي الأول

ويتواجه الفريقان في سلسلة من سبع مباريات ممكنة، ولكل منهما حساباته: فغولدن ستايت يرغب في تثبيت هيمنته في الأعوام الماضية وبلوغ النهائي الرابع له تواليا وإحراز لقب ثالث في آخر أربع مواسم، بينما يرغب هيوستن في البناء على سجله الأفضل خلال الموسم المنتظم، لبلوغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 1995 عندما توج باللقب للموسم الثاني تواليا.

وتفوق غولدن ستايت في الدور الثاني من الـ "بلاي أوف" على نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 4-1، وهي النتيجة نفسها لسلسلة هيوستن ويوتا جاز.

وقال مدرب غولدن ستايت ستيف كير "أنا راض عما وصلنا اليه. هذا موقع جيد لنكون فيه"، قبيل المباراة الأولى التي تقام على ملعب هيوستن الاثنين.

أضاف "سنذهب الى هناك مع إدراكنا بأننا ندافع عن لقبنا، مع إدراكنا بأننا أحرزنا لقبين في الأعوام الماضية. (سنذهب) لنحرز لقبا اضافيا".

وتفوق هيوستن الذي يقوده النجم جيمس هاردن، على غولدن ستايت في مباراتين من أصل ثلاث جمعت الفريقين خلال الموسم المنتظم. وأنهى روكتس الموسم برصيد 65 فوزا في 82 مباراة، كان الأفضل في الدوري، ومنحه أفضلية اللعب على أرضه خلال السلسلة النهائية.

وأقصي هيوستن من الـ "بلاي أوف" في ثلاث من المواسم الأربعة الأخيرة على يد سان انتونيو سبيرز، وتضم تشكيلته لاعبين مثل كريس بول وبي جاي تاكر وتريفور أريزا والسويسري كلينت كابيلا الذي قدم أفضل مواسمه، مع معدلات وصلت الى 13,9 نقطة و10,8 متابعات في المباراة.

وقال كابيلا ان السلسلة النهائية للمنطقة الغربية "ستكون قتالا (...) هذا الفريق سيكون قاسيا. سيكون ثمة العديد من التعديلات بعد كل مباراة"، مشيرا الى ان المواجهات بين الفريقين ستكون أقرب الى "جولات شطرنج".

ويتطلع مشجعو كرة السلة الأميركية منذ بداية الموسم الى المواجهة بين فريقين عرف عنهما أسلوبهما الهجومي المفتوح والغزارة في التسجيل، لاسيما مع امتلاك غولدن ستايت للاعبين من عيار ستيفن كوري (الأفضل في الدوري مرتين) ودرايموند غرين وكيفن دورانت وكلاي طومسون.

وقال غرين متوجها الى لاعبي هيوستن "أردتم ذلك (ان يتلاقى الفريقان) ونلتم ذلك. الآن عليكم ان تلعبوا"، معتبرا ان فريق هيوستن تشكل بطريقة "تهدف الى التغلب علينا، هذا هو هوسهم".

وتابع "بالطبع تريد ان تبنى فريقك للتغلب على حامل اللقب لأنها عادة ما تكون الطريقة التي يمكنك من خلالها الفوز باللقب. هذا مفهوم. هذا الأمر يتردد منذ نحو عام، والآن حان وقت اللعب".

وشدد اللاعب البالغ 28 عاما على ان تركيز ووريرز ينصب على إحراز اللقب مرة ثالثة بعد 2015 و2017. وأوضح "أحرزنا اللقب مرتين في ثلاثة مواسم (...) نريد ان نحرز لقبا جديدا ولا يهم من يقف في طريقنا".

تهديد هيوستن

يعول كير على تشكيلة أثبتت قدرتها على القضاء على المنافسين، الا انه يقر بأن هيوستن يشكل التهديد الأكبر حتى الآن هذا الموسم.

ويقول "يبدو اننا نقدم أفضل مستوى لنا عندما نكون مهددين، والآن نحن مهددون بالتأكيد".

ويعول غولدن ستايت على العودة الناجحة التي حققها كوري بعد غيابه لأسابيع في نهاية الدوري المنتظم ومطلع الـ "بلاي أوف" بسبب الاصابة. وقال اللاعب البالغ من العمر 30 عاما "شعوري جيد. أشعر بالثقة حيال ما أنا قادر على القيام به (...) أواصل التحسن".

وستكون مواجهة غولدن ستايت وهيوستن بين الأول والثاني تواليا على صعيد التسجيل في الدوري هذا الموسم. وفي الـ "بلاي أوف"، برز ووريرز كصاحب أفضل دفاع، يلي روكتس.

وقال كابيلا "سنكون مستعدين (...) الجميع متحمس لذلك".

"عليهم ان يكونوا مستعدين"

في المواجهة بين الأسماء البارزة، حقق هاردن ما معدله 30,4 نقطة و8,8 تمريرات حاسمة و5,4 متابعات في المباراة، مقابل 26,4 نقطة لكوري.

ويسعى مدرب هيوستن مايك دانطوني ولاعبه كريس بول لبلوغ أول نهائي لهما في الدوري، بينما سبق لهاردن ان حقق ذلك الى جانب دورانت في العام 2012 عندما كان اللاعبان زميلين في أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وقال اللاعب الكاميروني لهيوستن لوك مباه آ موتي ان غولدن ستايت "هو حامل اللقب. ستكون السلسلة صعبة (...) لدينا ما نحتاج اليه. نحن مستعدون. عليهم ان يكونوا مستعدين لمواجهتنا أيضا".

أضاف "أظهرنا طوال الموسم اننا ند لهم (...) كنا أفضل فريق في الدوري طوال الموسم، الا ان هذا ليس هدفنا. هدفنا هو الذهاب أبعد".

