الدوري الأميركي للمحترفين: غولدن ستايت يسحق كليبرز

وحقق غولدن فوزه الأربعين هذا الموسم، بفضل 43 نقطة لنجمه ستيفن كوري، حيث ساهم أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، بشكل أساسي في فوز فريقه متصدر ترتيب المنطقة الغربية وصاحب أفضل سجل هذا الموسم.

ونجح في الثانية الأخيرة من الربع الثاني، بتحقيق رمية ثلاثية من منتصف الملعب، وفي الربع الثالث سجل 25 نقطة (من أصل 45 لفريقه)، في مقابل 23 نقطة لكليبرز.

ومع الهيمنة المطلقة لغولدن ستايت على المباراة وحسمها مع نهاية الربع الثالث (117-74)، أراح مدرب الفريق ستيف كير عدداً من لاعبيه الأساسيين في الربع الأخير، ومنهم كوري الذي أنهى المباراة مع 43 نقطة وتسع متابعات، علما أنّه لعب مدة 29 دقيقة فقط.

وهي المرة الثالثة هذا الموسم يسجل كوري أكثر من 40 نقطة في مباراة واحدة، علماً أنّه اقترب من معادلة افضل سجل له هذا الموسم (46 نقطة ضد نيو أورليانز بيليكانز في تشرين الثاني/نوفمبر).

وفارق الـ 46 نقطة الذي حققه غولدن ستايت على حساب لوس آنجليس، هو الأكبر له هذا الموسم، علماً أنّ كليبرز لم يخسر أي من مبارياته السابقة هذا الموسم أيضاً، بأكثر من 26 نقطة.

وكان أفضل مسجل للخاسر في المباراة بلايك غريفين مع 20 نقطة، علماً أنّه خاض المباراة في غياب كريس بول المصاب.

وحافظ غولدن ستايت بهذا الانتصار العريض على سجله الأفضل في الدوري، مع 40 فوزاً وسبع هزائم فقط في صدارة المجموعة الغربية، بينما مني كليبرز بخسارته الـ 18 هذا الموسم مقابل 30 فوزاً.

وهذه الخسارة هي الرابعة للوس آنجليس في مبارياته الخمس الأخيرة.

إلى ذلك، حقق ميامي هيت فوزه السابع توالياً وذلك على حساب ديترويت بيستونز 116-103، وذلك في إنجاز هو الأول له منذ شباط/فبراير 2014 عندما كان لا يزال يضم في صفوفه نجم حامل اللقب الحالي كليفلاند كافالييرز ليبرون جيمس.

ويدين ميامي هيت بانتصاره للاعبيه السلوفيني غوران دراغيتش (23 نقطة) وواين الينغتون (19 نقطة)، أما لاعب ارتكازه العائد من الإصابة حسان وايتسايد، فاكتفى بتسع نقاط و12 متابعة.

ولم يحسم ميامي المباراة سوى في الربع الرابع، عندما تفوق بفارق 14 نقطة (26-12)، ليحقق بذلك فوزه الثامن عشر هذا الموسم في مقابل 30 خسارة، وهو في المركز 13 في المنطقة الشرقية.

أما ديترويت عاشر ترتيب المنطقة الشرقية، فتلقى خسارته السادسة والعشرين هذا الموسم في مقابل 21 انتصارا.

كما فاز ممفيس غريزليز على يوتا جاز 102-95، ودنفر ناغتس على فينيكس صنز 123-112، وبوسطن سلتيكس على ميلووكي باكس 112-108 بعد التمديد، وساكرامنتو كينغز على تشارلوت هورنتس 109-106، ومينيسوتا تمبروولفز على بروكليس نتس 129-109.