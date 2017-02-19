إفريقيا تعود لاحتضان مباراة استعراضية للـ NBA

وفي خطوة لنشر اللعبة في إفريقيا وافتتاح سوق جديد وتطوير المزيد من اللاعبين سيشرك دوري الرابطة الوطنية مجموعة من اللاعبين الواعدين في لقاء استعراضي بجنوب افريقيا في الخامس من آب/أغسطس.

ومن بين هؤلاء اللاعبين بيسماك بيومبو لاعب أورلاندو ماجيك وإيمانويل مدياي لاعب دنفر ناغتس والأميركي سي جيه ماكولوم لاعب بورتلاند تريل بليزرز.

وسيلعب بيومبو ومدياي وهما من الكونغو الديمقراطية مع فريق إفريقيا بينما سيلعب ماكولوم لفريق العالم.

وسيعلن عن قائمة اللاعبين والمدربين الكاملة في وقت لاحق.

وستكون المرة الثانية التي ينظم فيها دوري السلة الأميركي مباراة في إفريقيا بعد أن لعب في جوهانسبرغ أيضاً في 2015.

وقالت ميشيل روبرتس مديرة اتحاد لاعبي الدوري الأميركي للسلة في بيان "لاعبو دوري المحترفين الأميركي من بين أشهر الرياضيين في العالم ونشعر بالإثارة لمواصلة نمو اللعبة عالمياً بإقامة مباراة ثانية في إفريقيا".

وأضافت "اللاعبون ملتزمون بنمو اللعبة في القارة وهذا الأمر سيتواصل بعد المباراة التاريخية الأولى في 2015".

ومع وجود الصين في المركز الثاني كأكبر سوق لدوري السلة الأميركي بعد الولايات المتحدة فإن البطولة تبحث عن دول جديدة للتوسع فيها ومن بينها أسواق غير معتادة لكرة السلة مثل الهند وإفريقيا.

وفي الليلة الأولى لانطلاق هذا الموسم كان هناك 14 لاعباً إفريقيا - وهو رقم قياسي - بينما يرتبط أكثر من 70 لاعباً بأصول من إفريقيا مثل النيجيري حكيم عليوان وديكمبي موتومبو من الكونغو الديمقراطية وهما من ضمن أعضاء قاعة المشاهير.

وتقيم "كرة سلة بلا حدود" معسكرات في إفريقيا منذ 2003 ويلعب أربعة لاعبين تخرجوا من هذا البرنامج في البطولة حالياً وهم لوك مبا إيه موتيه لاعب لوس أنجليس كليبرز وباسكال سياكام لاعب تورونتو رابتورز وجويل أمبيد لاعب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وكلهم من الكاميرون إضافة إلى السنغالي جورجي ديانغ لاعب مينيسوتا تيمبرولفز.

ويقيم دوري السلة الأميركي معسكر كرة سلة بلا حدود في نيو أورليانز كجزء من احتفالات مباراة كل النجوم ليستعرض اللاعبون الواعدون مهاراتهم للمحترفين وكشافي الجامعات.