أنباء عن قرب استقالة رئيس إنديانا بيسرز

وقال أحد التقارير الذي لم يذكر سبباً للاستقالة المتوقعة، إن بيرد (60 عاماً) يتوقع أن يستمر مع الفريق كمستشار بعد التخلي عن منصب الرئيس.

وأكدت تقارير أيضاً أن كيفن بريتشارد المدير العام للفريق سيتولى رئاسة الفريق خلفاً لبيرد.

وعمل بيرد مديراً لعمليات كرة السلة مع إنديانا بيسرز ما بين 2003 و2012 قبل الابتعاد عن الفريق لعام كامل لأسباب صحية ثم تولى المنصب من جديد قبل انطلاق موسم 2013-2014.

وكان بيرد الذي انضم لقاعة مشاهير اللعبة عندما كان لاعباً في بوسطن سيلتيكس انضم لبيسرز للمرة الأولى في 1997 عندما عين مدرباً للفريق.

وسبق لبريتشارد العمل مديراً عاماً في بورتلاند تريل بليزرز خلال الفترة ما بين 2008 و2012 وانضم إلى بيسرز في 2011 كرئيس لشؤون اللاعبين ثم رقي لمنصب المدير العام في 2012.