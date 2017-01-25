ألدريدج يقود سان أنتونيو لفوز خامس توالياً

وكان ألدريدج أفضل مسجل في صفوف فريقه مع 21 نقطة، أضاف إليها سبع متابعات وتمريرتين حاسمتين، ليساهم في تحقيق فريقه فوزه السادس والثلاثين هذا الموسم، مقابل تسع هزائم.

ويحظى سان أنتونيو بثاني أفضل سجل هذا الموسم، ولا يتفوق عليه سوى وصيف الموسم الماضي غولدن ستايت ووريرز (38 انتصاراً و7 هزائم)، علماً أن الأخير يتصدر ترتيب المنطقة الغربية أمام سبيرز.

أما تورونتو، وهو أيضاً ثاني ترتيب منطقته (الشرقية)، فمني بهزيمته الرابعة توالياً والسابعة عشرة في مقابل 28 فوزاً، وخاض المباراة في غياب نجمه دمار ديروزان المصاب في كاحله خلال نهاية الاسبوع.

وتمكن سبيرز عبر ألدريدج من تعويض غياب نجومه كاوهي لينارد والفرنسي طوني باركر والإسباني باو غاسول. وتقدم سان انتونيو في إحدى مراحل الشوط الأول بفارق 13 نقطة، إلا أن تورونتو تمكن من العودة إلى المباراة ومعادلة النتيجة قبل دقيقتين من انتهاء الربع الأخير.

ومنح ديجونت موراي سان أنتونيو التقدم بنقطتين، وكان في إمكان لاعب تورونتو تيرانس روس التعويض قبل النهاية بـ 1,17 دقيقة، إلا أنه أضاع تسديدة من مسافة بعيدة.

ولم يستفد رابتورز من كرة ضائعة لسبيرز قبل 45 ثانية من النهاية، ثم زرع الدريدج رميتين حرتين حسم بهما المباراة.

وقال غريغ بوبوفيتش مدرب سبيرز أن الإصابات لدى الفريقين كانت متوازية: "تعرفون أنهم يفتقدون دي روزان، لذا غاب عن كل فريق أحد لاعبيه".

وكان كايل لوري أفضل مسجل لدى الخاسر مع 30 نقطة وأضاف البديل تيرنس روس 21 نقطة.

وفي بقية المباريات فاز دنفر ناغتس على يوتا جاز 103-93، ومينيسوتا تمبروولفز على فينيكس صنز 112-111، فيما تخطى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز عقبة لوس أنجليس كليبرز بالفوز عليه 121-110، وتغلب واشنطن ويزاردز على بوسطن سلتيكس 123-108، وانتصر شيكاغو بولز على اورلاندو ماجيك 100-92.