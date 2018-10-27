وكان دورتموند يطمح، بقيادة المدرب السويسري لوسيان فافر، إلى تحقيق الفوز السابع في البوندسليغا، والحادي عشر في جميع المسابقات (ثلاثة انتصارات في المراحل الثلاث الأولى من دوري أبطال أوروبا، وفوز في الدور الأول من كأس ألمانيا)، لكن نادي العاصمة أوقعه في فخ التعادل للمرة الثالثة في البطولة المحلية.

على ملعب سيغنال إيدونا بارك، تقدم بوروسيا دورتموند عن طريق الإنكليزي جايدون سانشو بعد لعبة مشتركة مع ماريو غوتسه (27)، لكن هرتا أدرك التعادل قبل قليل من نهاية الشوط الأول بعد أن قاد مكسيميليان ميتلشتادت هجمة مرتدة سريعة أنهاها الإيفواري سالومون كالو في شباك الحارس السويسري لدورتموند رومان بوركي (41).

وفي الشوط الثاني، أضاع المغربي أشرف حكيمي فرصة ثمينة لمنح دورتموند التقدم من جديد بعد كرة بينية من أكسل فيتسل مرت بجوار القائم الأيمن (48)، لكنه عوّض بتمريرة بينية إلى سانشو أنهاها الأخير في الشباك هدفاً ثانياً له ولصاحب الأرض (61).

وفرض كالو نفسه بطلاً للقاء بإدراكه التعادل الثاني للضيوف من ركلة جزاء بعد ارتكاب الفرنسي دان-أكسل زاغادو خطأ ضد ديفي سيلكه (90+1).

وصار رصيد دورتموند 21 نقطة مقابل 16 لهرتا برلين الذي انتقل مؤقتاً درجة إلى الأمام في المركز الخامس، فيما تقلص الفارق إلى نقطتين مع غريمه بايرن ميونيخ، محتكر اللقب في المواسم الستة الأخيرة والذي تغلب على مضيفه ماينتس 2-1.

وسجل ليون غوريتسكا (39) والإسباني تياغو ألكانتارا (62) هدفي بايرن، والهولندي جان بول بويتوس (48) هدف ماينتس صاحب أسوأ خط هجوم (5 أهداف) وأحد أفضل خط دفاع (10 أهداف).

وانتقل بايرن ميونيخ مؤقتاً إلى المركز الثاني بفارق نقطتين أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الذي سقط أمام فرايبورغ 1-3 أمس في الافتتاح، وأمام فيردر بريمن الذي يستضيف غداً باير ليفركوزن.

ورغم بدايته المتعثرة، يطمح الفريق البافاري الذي يتولى دفة قيادته هذا الموسم المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، إلى احراز اللقب الثامن والعشرين في النسخة الـ 56 من البوندسليغا، أي نصف القاب البطولة باسمها الحالي منذ موسم 1963-1964.

وخسر هانوفر أمام ضيفه أوغسبورغ 1-2. وبكّر أوغسبورغ في زيارة شباك مضيفه عن طريق راني خضيرة الذي تابع بنجاح كرة وصلته من ركلة ركنية (8).

وفي الشوط الثاني، حصل أوغسبورغ بمساعدة تقنية التحكيم بالفيديو على ركلة جزاء باحتساب لمسة يد ضد الياباني غينكو هاراغوتشي نفذها بنجاح الإيسلندي الفريد فينبوغاسون (63).

وقلّص هانوفر الفارق بفضل التوغولي إخلاص ديبو بتسديدة قوية ومفاجئة من خارج المنطقة (72).

وسقط فورتونا دوسلدورف العائد الى النخبة أمام ضيفه فولفسبورغ بثلاثية نظيفة افتتحها الهولندي فاوت فيغورست من ركلة جزاء احتسبت إثر خطأ ارتكبه روفين هينينغز بلمسه الكرة بيده (41).

وعزّز فولفسبورغ تقدمه في الشوط الثاني بهدف ثان للكرواتي يوسيب بيركالو الذي استغل تمريرة من فيغورست (73)، ثم أكد دانيال غينتشك الفوز بالثالث بتسديدة من خارج المنطقة.