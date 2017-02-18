هدف بايرن ميونيخ المتأخر يثير جدلاً في الدوري الألماني

وكانت النتيجة تشير لتقدم هيرتا برلين بهدف دون رد على الضيف قبل أن يعلن الحكم عن ركلة حرة لصالح بايرن تم تنفيذها بعد انتهاء الوقت بدل الضائع المقدر.

وسجّل ليفاندوفسكي هدف التعادل من كرة وصلته من الركلة الحرة الأمر الذي أثار حفيظة لاعبي هيرتا برلين ومدربه المجري بارداي فاعترضوا بشدة على قرار الحكم.