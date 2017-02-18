هدف بايرن ميونيخ المتأخر يثير جدلاً في الدوري الألماني
أثار الهدف المتأخر الذي سجله البولندي روبرت ليفاندوفسكي الكثير من الجدل في مسابقة الدوري الألماني نظراً لتسجيله بعد انتهاء الوقت الإضافي المقدر من حكم المباراة إيتريخ.
وكانت النتيجة تشير لتقدم هيرتا برلين بهدف دون رد على الضيف قبل أن يعلن الحكم عن ركلة حرة لصالح بايرن تم تنفيذها بعد انتهاء الوقت بدل الضائع المقدر.
وسجّل ليفاندوفسكي هدف التعادل من كرة وصلته من الركلة الحرة الأمر الذي أثار حفيظة لاعبي هيرتا برلين ومدربه المجري بارداي فاعترضوا بشدة على قرار الحكم.