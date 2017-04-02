نصف أندية البوندسيلغا تعاني من هواجس الهبوط

سجل توماس ديلاني لاعب فيردر بريمن ثلاثة أهداف هاتريك، وتكفل لويس هولتبي بإحراز هدف الفوز القاتل لهامبورغ في الوقت بدل الضائع مع اشتداد صراع الهبوط في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

كل نقطة لها قيمتها في المراحل الفاصلة من البوندسليغا حيث تصارع نصف فرق الدوري من أجل النجاة من الهبوط، إذ تفصل خمس نقاط فقط بين شالكه صاحب المركز التاسع برصيد 34 نقطة وأوغسبورغ صاحب المركز الثالث من القاع برصيد 29 نقطة.

ومع تبقي ثمان مراحل فقط على نهاية الموسم فإن أي شيء قد يحدث في عام غير قابل لتنبؤات.

واحتفظ ديلاني بتواضعه بعد تسجيله هاتريك وقيادته لفيردر بريمن للفوز الساحق على مضيفه فرايبورغ 5-2.

وقال ديلاني "لم يكن لدينا بديل سوى الفوز في صراعنا من أجل النجاة، الأمور كانت ستختلف تماما لو تعرضنا للهزيمة الثالثة على التوالي".

قائمة الفرق المتعثرة طويلة وتضم أبطال سابقين في ألمانيا وأوروبا، مثل شالكه الذي يمتلك 34 نقطة وبوروسيا مونشنغلادباخ الذي يمتلك 33 نقطة وبريمن الذي يمتلك 32 نقطة وباير ليفركوزن الذي يمتلك 31 نقطة وهامبورغ الذي يمتلك 30 نقطة وماينز وفولفسبورغ وأوغسبورغ وجميعهم يمتلك 29 نقطة.

الصراع يبدو منحصراً على الإفلات من المركز الثالث من القاع وبالتالي مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية في دور فاصل من مباراتي ذهاب وإياب، نظراً لاقتراب إنغولشتاد صاحب المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة ودارمشتاد صاحب المركز الثامن عشر الأخير برصيد 15 نقطة من الهبوط بشكل مباشر من البوندسليغا.

انتفاضة بريمن

وحقق بريمن طفرة في النتائج مؤخراً وحصد 16 نقطة من أخر ست مباريات دون أن يتلقى أي هزيمة، وهو نفس عدد النقاط التي جمعها من أول عشرين مباراة في الموسم.

وتقدم هامبورغ من جانبه من المركز السادس عشر إلى الثالث عشر بعدما قاده هولتبي للفوز على كولون 2-1.

وقال ماركوس غيسدول مدرب هامبورغ "يالها من مباراة مؤثرة في نهايتها، نشعر بسعادة غامرة لحصد النقاط الثلاث".

خبرة هامبروغ

وجمع هامبورغ نقطتين فقط من أول عشر مباريات له في الموسم لكنه تحسن منذ ذلك الوقت وخسر مرة واحدة فقط في أخر ست مباريات، ولكنها كانت هزيمة قاسية صفر - 8 أمام بايرن ميونيخ المتصدر.

ويمتلك هامبورغ خبرة كبيرة في الهروب من شبح الهبوط، بعد تجربته في الموسمين الماضيين حيث نجح في الحفاظ على هويته التي تميزه عن باقي أقرانه باعتباره الفريق الوحيد من بين الأندية المؤسسة للبوندسليغا الذي لم يسبق له الهبوط منذ النسخة الأولى للمسابقة عام 1963.

وأنهى هامبورغ موسم 2014 برصيد 27 نقطة، وهو عدد النقاط الذي تخطاه الفريق بالفعل حالياً.

على الأرجح فإن 40 نقطة ستكون كافية لضمان بقاء صاحبها بدوري الأضواء ويتحتم على هامبورغ الوصول إلى هذا العدد إذا أراد الحفاظ على الإنجاز الذي ينفرد به.

وذكر تقرير عبر الموقع الرسمي للدوري الألماني، أنه إذا استمرت الأندية في تحقيق نفس النتائج التي اعتادت عليها منذ نهاية فترة العطلات الشتوية فإن ماينز سينهي الموسم في المركز السادس عشر برصيد 38 نقطة.