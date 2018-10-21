أهدر هرتا برلين نقطتين وبالتالي فرصة تشارك المركز الثاني مع فيردر بريمن، وذلك بتعادله مع ضيفه فرايبورغ 1-1 الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ولم يستغل ممثل العاصمة تعثر لايبزيغ أمام أوغسبورغ السبت (صفر-صفر) لكي يتقدم عليه، بل اكتفى بدوره بتعادل صب في صالح بايرن ميونيخ بطل المواسم الستة الأخيرة الذي أصبح أمامهما بفارق نقطة بعد فوزه السبت على مضيفه فولفسبورغ (3-1).

وكان بوروسيا مونشنغلادباخ المستفيد الأكبر من تعثر هرتا ولايبزيغ، إذ أصبح ثانياً بفارق الأهداف أمام فيردر بريمن بعدما حقق فوزه الثالث في المراحل الأربع الأخيرة والخامس هذا الموسم، وجاء بنتيجة كاسحة على ضيفه ماينتس4-صفر بفضل الثلاثية الأولى على الإطلاق ليوناش هوفمان (21 و53 و63) وهدف من البلجيكي تورغان هازار (58).

تعادل غير متوقع لهرتا

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، تقدم هرتا برلين منذ الدقيقة 7 بهدف للسلوفيني أوندريه دودا الذي رفع رصيده إلى 6 أهداف حتى الآن، لكن فرايبورغ فرض على مضيفه الاكتفاء بالتعادل للمرة الثانية توالياً بإدراكه التعادل في الدقيقة 36 عبر روبن كوخ الذي رفع رصيد فريقه إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر.

واعتقد هرتا أنه حصل على فرصته لحسم النقاط الثلاث لصالحه في الوقت القاتل من اللقاء عندما احتسبت له ركلة جزاء بعد خطأ على نجل مدربه المجري بال دارداي، بالكو الذي يحمل الجنسية الألمانية ايضا، لكن الحكم عاد عن القرار الذي اتخذه قبل دقيقتين على نهاية اللقاء بعد الاحتكام إلى تقنية الفيديو "VAR" التي أظهرت بأن المدافع مانويل غولدي لم يرتكب خطأ في منطقة الجزاء.

وأقر دارداي الأب بعد اللقاء بأنه "لم يكن قراراً خاطئاً" من قبل الحكم بنجامين كورتوس، مضيفاً "بعد الشوط الأول، حصلنا على فرص واضحة للتقدم. اهتزت شباكنا بهدف في الشوط الأول بعدما تغير مسار الكرة، وهذا أمر مزعج".

ورأى أن فريقه "افتقد إلى اللمسة الأخيرة وتلك التمريرات الأخيرة (الحاسمة)، وبالتالي نحن نتقبل النتيجة".

وسيكون فريق العاصمة أمام مهمة صعبة للغاية في المرحلة المقبلة إذ يحل ضيفاً على بوروسيا دورتموند المتصدر، كما يلتقي في المرحلة التي تليها مع لايبزيغ.



