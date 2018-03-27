أعلن نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني، عبر موقعه على شبكة الانترنت أن حارسه مانويل نوير بدأ صباح الثلاثاء الركض خلال التدريب بعد 6 أشهر من إصابته بكسر في ساقه.

وقال النادي البافاري في بيان مرفق بمقطع فيديو "قام قائد بايرن ميونيخ لأول مرة بعدة لفات حول أرضية" ملعب التدريب.

وركض حارس المنتخب الألماني الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 32 ويأمل بالعودة في الوقت المناسب للمشاركة في مونديال 2018 في روسيا، مرتين لمدة 10 دقائق في كل مرة تحت أشراف المعد البدني توماس فيلهيلمي.

وصرح نوير الجمعة الماضي لقناة النادي "اشعر أني بحال جيدة" وعودة هذا الموسم إلى الملاعب "أمر واقعي".

وأضاف "لكن لا نستطيع تقديم موعد للعودة. من المهم جداً إلا يحصل أي شيء لقدمي، وإلا فستكون مسيرتي مهددة".

من جانبه، أكد مدرب المنتخب يواكيم لوف أنه "متفائل" بتعافي القائد والحارس في الوقت المناسب، لكنه ألمح إلى أنه من الصعب جداً أن يكون جاهزاً في 15 ايار/مايو، موعد الكشف عن القائمة النهائية من 23 لاعباً للمشاركة في المونديال الذي تستضيفه روسيا من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو.