ليفاندوفسكي أعلنها بوضوح: أريد ترك بايرن ميونيخ

وقال زاهافي "يشعر روبرت بحاجة إلى التغيير وخوض تحد جديد في مسيرته. المسؤولون في بايرن على دراية بذلك".

وكان ليفاندوفسكي عيّن زاهافي الذي هندس عملية انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان مطلع الموسم الفائت مقابل مبلغ قياسي بلغ 222 مليون يورو، مطلع العام الحالي في محاولة لإيجاد ناد جديد له.

ويرتبط ليفاندوفسكي الذي انتقل إلى صفوف الفريق البافاري عام 2014 بعقد حتى عام 2021. وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه ناشد أنصار النادي بعدم القلق من امكانية رحيل ليفاندوفسكي عن الفريق خلال الشهر الحالي بقوله "لا يتعين عليهم أن يقلقوا بشأن روبرت ليفاندوفسكي وعلاقته بالنادي. تربطنا علاقة جيدة".

وأضاف "ندرك ما نملك مع ليفاندوفسكي. أنا سعيد جداً لأنه مرتبط معنا بعقد طويل الأمد. لا حاجة إلى القلق، سيلعب مع بايرن ميونيخ الموسم المقبل".

