لايبزيغ يسطر تأهلاً تاريخياً إلى دوري أبطال أوروبا

على الملعب الأولمبي وأمام أكثر من 62 ألف متفرج، سقط هرتا برلين أمام ضيفه لايبزيغ الثاني ومفاجأة البطولة في أول موسم في الدرجة الأولى، بنتيجة 1-4 وفشل بالتالي في الابتعاد عن منافسيه على التأهل إلى الدوري الأوروبي.

وافتتح لايبزيغ التسجيل في الدقيقة 11 من ضربة رأس لتيمو فيرنر الذي عزز تقدم الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 54.

وقلص هرتا برلين الفارق عندما سجل راني خضيرة خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85، لكن دافي شيلكه أعاد الثقة إلى الفريق الزائر بتسجيله الهدفين الأخيرين في الدقيقتين 89 و90