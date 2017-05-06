لايبزيغ يسطر تأهلاً تاريخياً إلى دوري أبطال أوروبا
أكد فريق لايبزيغ الذي يخوض دوري الدرجة الأولى الألماني للمرة الأولى في تاريخه، تفوقه وتأهل رسمياً إلى النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
على الملعب الأولمبي وأمام أكثر من 62 ألف متفرج، سقط هرتا برلين أمام ضيفه لايبزيغ الثاني ومفاجأة البطولة في أول موسم في الدرجة الأولى، بنتيجة 1-4 وفشل بالتالي في الابتعاد عن منافسيه على التأهل إلى الدوري الأوروبي.
وافتتح لايبزيغ التسجيل في الدقيقة 11 من ضربة رأس لتيمو فيرنر الذي عزز تقدم الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 54.
وقلص هرتا برلين الفارق عندما سجل راني خضيرة خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85، لكن دافي شيلكه أعاد الثقة إلى الفريق الزائر بتسجيله الهدفين الأخيرين في الدقيقتين 89 و90