ولم يفز بطل الدوري الألماني -الساعي للعودة الى مستواه- في المباريات الأربع الأخيرة التي خاضها بمختلف المسابقات.

وبدأ كوفاتش هادئا في المؤتمر الصحافي الذي عقده الجمعة عشية اللقاء مع مضيفه فولفسبورغ، على الرغم من وضعه الصعب مع فريقه الجديد بايرن المعروف بعدم تهاونه مع الاخفاقات.

ومني بايرن قبيل عطلة المباريات الدولية الودية أو في دوري الأمم الأوروبية، بهزيمته الأولى على أرضه هذا الموسم والثانية في الدوري الألماني، وجاءت بنتيجة مذلة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ صفر-3 في المرحلة السابعة، ما زاد من الضغوط على مدربه الكرواتي، لاسيما أن بطل الـ"بوندسليغا" في المواسم الستة الماضية فشل في الفوز بأربع مباريات متتالية، للمرة الأولى في النصف الأول من الموسم منذ 2009.

ودخل حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (28) مباراة المرحلة الماضية بين جماهيره على خلفية تعادلين وهزيمة في الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم خرج من مباراته ومونشنغلادباخ بالهزيمة الثانية تواليا في الدوري بعد التي تلقاها ضد هرتا برلين (صفر-2).

وفي مؤتمره الصحافي الجمعة، أقر كوفاتش "في الواقع، النتائج ليست جيدة. المباريات الأربع الأخيرة لم تذهب بالاتجاه الذي تخيلناه. حصلنا على فرص في مبارياتنا الأربع الأخيرة بقدر تلك التي حصلنا عليها في مبارياتنا السبع الأولى (التي فاز بها)، لكن الفارق هو أننا لم نستغلها".

ورأى الكرواتي أن فريقه قدم نفس المستوى في جميع مبارياته لكن "وحدها النتيجة كانت مختلفة. الأجواء في الفريق ايجابية، أجواء العمل ايجابية جدا. كل شيء ليس بالسواد الذي رسمت به الأمور، كما أن كل شيء لم يكن ورديا ايضا بالقدرة التي تحدث عنه البعض عندما بدأنا الموسم".

"ليس لدي فكرة عما كتب"

وسيكون كوفاتش أمام سبعة أيام صعبة لأنه، بعد المباراة في ملعب فولفسبورغ، سينتقل بايرن الى اليونان لمواجهة آيك أثينا الثلاثاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بدأها بالفوز على بنفيكا (2-صفر) خارج ملعبه لكنه تعادل في الثانية على أرضه مع اياكس الهولندي (1-1)، قبل أن يلتقي السبت المقبل مع مضيفه ماينتس في الدوري.

وفي حال فوزه بهذه المباريات الثلاث، سيتغير وضع كوفاتش تماما وسيتنفس الصعداء ويتخلص من الضغط الذي تمارسه عليه وسائل الاعلام، ما دفع الرئيس التنفيذي للنادي كارل-هاينتس رومينيغيه الى عقد مؤتمر صحافي منفصل الجمعة من أجل مهاجمة الاعلام الذي ينتقد بشدة لاعبي النادي البافاري.

لكن كوفاتش أكد بأنه تجاهل كل العناوين السلبية، ويركز على مهمته، موضحا "لم أقرأ حقا أي شيء وأنا مرتاح لهذا الأمر. ليس لدي فكرة عما كتب"، مضيفا بشكل ساخر "أفترض بأن كل شيء (كتب) كان جيدا".

ورأى أنه "لا يمكنك الدفاع عن نفسك ضد الشائعات والأكاذيب"، مضيفا "في المباريات الأولى، كل شيء كان رائعا، لكن فجأة لم يعد كل شيء كما يجب أن يكون. عندما لا تسير الأمور بشكل جيد، لا يجب عليك أن تقلب كل شيء رأسا على عقب... يجب أن نحافظ على أسلحتنا، لا ينفع بأن ترمي كل شيء والبدء من نقطة الصفر".