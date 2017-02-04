قمّة منتظرة بين دورتموند ولايبزيغ

واستهل دورتموند موسمه بسرعة صاروخية، ففاز أربع مرات في أول خمس مباريات وسحق دارمشتات 6-صفر وفولفسبورغ 5-1، بيد أنه وقع فريسة التعادلات في الآونة الأخيرة.

وتعادل لاعبو المدرب توماس توخيل أربع مرات في المباريات الخمس الأخيرة، فتخلفوا 14 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب و11 نقطة عن لايبزيغ مفاجأة الموسم.

لذا ستكون مباراة "سيغنال إيدونا بارك" شبه حاسمة منطقياً، إذا ما أراد دورتموند الابقاء على أماله الضعيفة بمطاردة ثنائي الصدارة.

ويعول دورتموند على هدافه الغابوني بيار إيمرك أوباميانغ العائد من مشاركة مخيبة مع بلاده في كأس الأمم الأفريقية. وألمح أوباميانغ مرة جديدة إلى امكان رحيله عن دورتموند في نهاية الموسم الحالي، على أن تكون إسبانيا وجهته المحتملة.

في المقابل، يأمل لايبزيغ متابعة رحلته الرائعة إذ فاز 13 مرة في 18 مباراة، بينها لقاء الذهاب ضد دورتموند بهدف متأخر في الدقيقة قبل الأخيرة.

ويغيب عن لايبزيغ هدافه تيمو فيرنر لإصابته بإنفلونزا قوية، أطاحت أيضاً المدرب رالف هاسنهوتل.

وأشارت تقارير إعلامية، أن فيرنر، صاحب 11 هدفاً، سيغيب عن مواجهة دورتموند. وقال المدافع فيلي أروبان لصحيفة "بيلد": "تيمو حقق سلسلة رائعة. من المؤسف أن لا يساعد دورتموند".

وأشارت الصحيفة إلى أن فيرنر مصاب بإنفلونزا "أتش 3 أن 2" الموسمية، وقد طلب منه عدم الحضور إلى مركز تمارين الفريق تفاديًا لانتقال المرض.

وتردد أن زميله الإسكتلندي الدولي أوليفر بورك نقل له المرض، علمًا بأن الأخير غاب عن الفوز الأخير على هوفنهايم 2-1.



500 مباراة لقائد بايرن



وقبل ثلاث ساعات من مباراة القمّة، يستقبل بايرن ميونيخ حامل اللقب في السنوات الأربع الأخيرة شالكه الحادي عشر والمتقلب النتائج. واستعاد بايرن الصدارة من لايبزيغ بعد فوزه في آخر 7 مباريات.

ويخوض قائد بايرن فيليب لام (33 عاماً) مباراته الـ500 مع الفريق البافاري، أحرز خلالها لقب الدوري 7 مرات والكأس 6 مرات ودوري أبطال أوروبا.

وبحال فوز بايرن للمباراة التاسعة على التوالي في جميع المسابقات، ستكون أطول سلسلة لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويغيب عن بايرن جناحه الفرنسي فرانك ريبيري (33 عاماً) لإصابته بفخذه الأيمن خلال تمارين الثلاثاء، بحسب ما ذكر النادي.

من جهته، فاز شالكه مرة واحدة في آخر 6 مباريات. وارجأ مدافعه بنديكت هوفيديس جراحة في وركه حتى نهاية الموسم من أجل مساعدة فريقه على إنهاء الموسم في مركز يليق بسمعته.

وتفتتح المرحلة الجمعة بمواجهة هامبورغ وصيف القاع مع ضيفه باير ليفركوزن التاسع الذي يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت بوروسيا مونشنغلادباخ مع فرايبورغ وهيرتا برلين مع إينغولشتات وكولن مع فولفسبورغ وهوفنهايم مع ماينتس، والأحد أوغسبورغ مع فيردر بريمن وأينتراخت فرانكفورت مع دارمشتات.