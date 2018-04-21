وسجل سانشو (18 عاما) هدفا ومرر كرتين حاسمتين وتألق معه القائد ماركو رويس الذي سجل هدفين واهدر ركلة جزاء بعد ان ألغى له الحكم هدفا بمساعدة من تقنية الفيديو.

ورفع الفريق الاصفر رصيده الى 54 نقطة بفارق نقطة عن شالكه الثاني الذي يحل على كولن الاخير الاحد، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 51 نقطة.

على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" أمام 81 ألف متفرج، وفي غياب المهاجم البلجيكي المصاب ميتشي باتشواي، شهد الشوط أول سيطرة مطلقة لدورتموند انهاه متقدما بهدف سانشو الذي افتتح رصيده التهديفي في البوندسليغا.

واضاف رويس هدفا جميلا بتسديدة صاروخية الغاه الحكم بعد مساعدة من تقنية الفيديو (36). لكن دورتموند حصل بعد ثوان على ركلة جزاء بعد اعاقة غير واضحة على الاميركي الشاب كريستيان بوليسيتش، سددها رويس فصدها الحارس النمسوي المخضرم رمضان اوزكان ليفشل في تعويض الهدف الملغى (37).

وبعد جملة فنية مميزة لدورتموند وصلت الكرة الى رويس الماهر، فتجاوز الحارس ببرودة اعصاب وسجل هدفه الاول والثاني لدورتموند (55). وهيأ سانشو الكرة لنفسه بشكل رائع ولعب عرضية الى مكسيميليان فيليب الذي سجل الهدف الثالث (63). وانهى رويس المهرجان برأسه بعد عرضية من سانشو (79).

- هوفنهايم يتقدم وثلاثية لبايرن -

وعزز هوفنهايم آماله بالمنافسة على بطاقة مؤهلة الى دوري ابطال اوروبا بعدما سحق مضيفه لايبزيغ وصيف الموسم الماضي 5-2 وانتزع منه المركز الخامس.

ورفع هوفنهايم رصيده الى 49 نقطة في المركز الخامس، علما بأن أول أربعة اندية تتأهل مباشرة الى دوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل.

على ملعب "ريد بول ارينا" وأمام 41 الف متفرج، سجل للفائز مارك اوث (14 و60) وسيرج غنابري (35) والتشيكي بافل قادربيك (45) ولوكاس روب (64)، وللخاسر الذي طرد له السويدي اميل فورسبرغ (47)، اوليفر باومان (59 خطأ في مرمى فريقه) والمدافع الفرنسي اليافع دايت اوباميكانو (88).

وبعد ضمانه احراز اللقب للعام السادس تواليا قبل اسبوعين، استعد بايرن ميونيخ لمواجهة ريال مدريد الاسباني الاربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، بفوز سهل على مضيفه هانوفر الثالث عشر 3-صفر.

واصبح المدافع لارس لوكاس ماي اول لاعب يحمل ألوان بايرن ميونيخ من مواليد العام 2000، بعدما اعتمد المدرب يوب هاينكس تشكيلة شبه احتياطية لاراحة بعض نجومه قبل مواجهة ريال مدريد.

على ملعب "اتش دي اي ارينا" وأمام 49 الف متفرج، أراح هاينكس الظهير جوشوا كيميش، الجناح الفرنسي فرانك ريبيري، الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمهاجم توماس مولر، فيما غاب النمسوي دافيد الابا بسبب مشكلات عضلية.

وبعد نزوله بديلا مطلع الشوط الثاني، افتتح توماس مولر التسجيل بعد تمريرة جميلة من الكولومبي خاميس رودريغيز الى الجهة اليسرى عكسها الظهير الاسباني خوان بيرنات للمهاجم الدولي الذي تابعها في الشباك (57).

بديل ثان هز الشباك هو ليفاندفوسكي بكرة رأسية (73)، رافعا رصيده الى 28 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري والـ105 بالوان بايرن في البوندسليغا، ليصبح افضل هداف اجنبي في الدوري.

وسجل سيباستيان رودي هدف بايرن الثالث بتسديدية يمينية داخل المنطقة بعد معمعة امام مرمى هانوفر (89).

وقال هاينكس بعد الفوز "بشكل عام قدمنا كرة ممتازة. الفريق في قمة مستواه، بغض النظر من يلعب في اي مركز".

وتابع "عندما يكون لديك في الافق مباريات في دوري الابطال، من الهام ان تفوز في مباريات مماثلة في الدوري".

فرانكفورت يتعثر مجددا

وبعد تأهله الى نهائي الكأس والإعلان عن ترك مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش فريقه متجها للاشراف على بايرن ميونيخ، عجز اينتراخت فرانكفورت السابع عن تحقيق فوزه الرابع تواليا بخسارته القاسية امام ضيفه هرتا برلين التاسع والذي قلص معه الفارق الى 4 نقاط.

وسجل للفائز دايفي سيلكي (57 من ركلة جزاء)، الاسترالي ماتيو ليكي (77) والكسندر اسفاني (90)، فيما اكمل الخاسر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الياباني ماكوتو هاسيبي (79).

وانعش هامبورغ وصيف القاع آماله الضئيلة بعدم الهبوط للمرة الاولى في تاريخه الى الدرجة الثانية، بفوزه على ضيفه فرايبورغ السادس عشر بهدف لويس هولتبي (54)، فقلص معه الفارق الى 5 نقاط قبل 3 مراحل على نهاية الدوري.

وفي مباراة بين فريقين في وسط الترتيب، فاز شتوتغارت على ضيفه فيردر بريمن بهدفي كريستيان غينتنر (13) والتركي بركاي اوزكان (90).

وتختتم المرحلة الاحد بمباراتي اوغسبورغ مع ماينتس وكولن مع شالكه.