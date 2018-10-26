وتقدم فرايبورغ مبكرا وتحديدا في الدقيقة الأولى من ركلة جزاء إثر عرقلة جيان-لوكا فالدشميت داخل المنطقة من الحارس الدولي السويسري يان سومر فانبرى لها نيلز بيترسن بنجاح مفتتحا التسجيل.

وأدرك بوروسيا مونشنغلادباخ التعادل من ركلة جزاء أيضا اثر عرقلة لارس شتيندل داخل المنطقة من طرف دومينيك هاينتس فانبرى لها الدولي البلجيكي ثورغان هازار، شقيق نجم تشيلسي الإنكليزي إدين، بنجاح (20).

ومنج فالدشميت التقدم لفرايبورغ مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة من يانيك هاربيرير تابعها بيسراه داخل المرمى (57)، قبل أن يسجل لوكاس هولر الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة.

وهي الخسارة الأولى لبوروسيا مونشنغلادباخ في مبارياته الخمس الأخيرة (3 انتصارات وتعادل واحد) فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثاني، وهو مهدد بالتراجع في حال فوز شريكه فيردر بريمن وبايرن ميونيخ ولايبزيغ وهرتا برلين السبت والأحد.

في المقابل، حقق فرايبورغ فوزه الثالث هذا الموسم والأول في مبارياته الأربع الأخيرة (خسارة وتعادلان) فرفع رصيده إلى 12 نقطة وصعد إلى المركز الثامن.

وتستكمل المرحلة السبت فيلعب ماينتس مع بايرن ميونيخ، وفورتونا دوسلدورف مع فولفسبورغ، وهانوفر مع أوغسبورغ، وبوروسيا دورتموند مع هرتا برلين، وهوفنهايم مع شتوتغارت.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات نورمبرغ مع اينتراخت فرانكفورت، ولايبزيغ مع شالكه، وفيردر بريمن مع باير ليفركوزن.