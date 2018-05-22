دورتموند يعيّن السويسري لوسيان فافر مدرباً له

ولم يكن التعاقد مع المدرب السويسري البالغ من العمر 60 عاماً مفاجئاً، إذ تحدثت وسائل الإعلام عن توجهه لتسلم المهمة بعدما قرر السبت بعد المباراة ضد ليون (2-3) في المرحلة 38 الأخيرة، الرحيل عن نيس والدوري الفرنسي.

وأشرف فافر على نيس منذ 2016 وقاده إلى المركز الثالث الموسم الماضي، لكنه أنهى الموسم المنصرم في المركز الثامن.

واعتبر المدير الرياضي لدورتموند ميكايل تسورك أن "الالتزام الذي يميز لوسيان فافر كمدرب، يشكل جزءا هاما من بدايتنا الجديدة هذا الصيف. نحن نقدره تماما لمؤهلاته الاحترافية التي أظهرها مرات عدة في الدوري الألماني مع هرتا برلين ومونشنغلادباخ، كما الحال في نيس".

وسبق لفافر أن اختبر التدريب في الدوري الألماني، إذ أشرف على هرتا برلين بين 2007 و2009 ثم بوروسيا مونشنغلادباخ بين 2011 و2015 قبل الانتقال إلى نيس الذي بدأ الموسم المنصرم في دوري أبطال أوروبا حيث خرج من الدور الفاصل على يد نابولي الإيطالي، ثم انتقل لإكمال مشواره القاري في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وخرج من الدور الثاني على يد لوكوموتيف موسكو الروسي.

وبدوره قال المدرب السويسري "تدريب بوروسيا دورتموند وظيفة جذابة للغاية، وأردت تسلمها. أريد أن أشكر من وضع ثقته بي. الآن سنعمل معا على الفريق الجديد. دورتموند يعتبر أحد أبرز الفرق في أوروبا وأتطلع بفارغ الصبر للعودة الى الدوري الألماني الذي أعرفه جيدا ولطالما كان في ذهني خلال العامين اللذين أمضيتهما في نيس".

وبعد معاناته في بداية الموسم بقيادة بوس الذي خلف توماس، تحسن أداء دورتموند بقيادة شتويغر وتمكن من إنقاذ موسمه والتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري المحلي رابعا بفارق الأهداف فقط عن باير ليفركوزن الخامس.

وسيقدم دورتموند مدربه الجديد في تموز/يوليو المقبل ثم يبدأ السويسري استعداداته لموسم 2018-2019 مع لاعبيه الجدد.

وفي أبرز ردود الفعل على تعيين فافر، غرد بوروسيا مونشنغلادباخ على تويتر قائلا "أهلا بعودتك إلى بوندسليغا لوسيان فافر! تذكر، عندما يقول لك الناس بوروسيا، فهم يقصدون الآن دورتموند"، وليس مونشنغلادباخ.

وسيكون دورتموند التجربة الثامنة للسويسري الذي بدأ مشواره كمدرب عام 1991، وتوج خلال مسيرته بلقب الدوري السويسري 2006 و2007 مع زوريخ الذي أحرز معه الكأس المحلية عام 2005، وهو اللقب الذي ناله أيضا عام 2001 مع سيرفيت، الفريق الذي توج معه كلاعب وسط بلقب الدوري عام 1985.